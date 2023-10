Accidente de varios vehículos deja tres muertos en Azusa

Dos motociclistas murieron, uno de los cuales salió volando y también mató a un peatón, tras un brutal accidente de seis vehículos en Azusa el miércoles por la tarde, dijo la policía.

La policía fue notificada del accidente mortal, poco después de las 4 p.m., y respondió a la intersección de Arrow Highway y la Avenida Cerritos. Allí se vieron involucrados en un accidente entre cuatro automóviles y dos motocicletas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La policía de Azusa dijo que en el accidente, uno de los motociclistas salió volando y atropelló a un peatón que estaba parado en la esquina de la calle. Ese peatón y un motociclista murieron en el lugar.

El segundo motociclista fue trasladado a un hospital de la zona y posteriormente falleció.

Según las autoridades, la velocidad fue el factor principal por parte de las motocicletas. No está claro si se produjeron otras lesiones en el accidente.

Las autoridades no revelaron los nombres de los fallecidos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.