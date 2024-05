Muere un hombre de 81 años arrestado en caso de “ataques en serie con resortera” en Azusa

Un hombre arrestado este mes en relación con lo que las autoridades describieron como “tiroteo en serie con resortera” en Azusa falleció.

Prince King, de 81 años, murió el miércoles en una casa, según el médico forense del condado de Los Ángeles. No se indicó la causa de la muerte.

La estación hermana NBCLA se comunicó con el Departamento de Policía de Azusa para obtener más información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de King.

Un hombre de 81 años descrito por las autoridades como un "tirador de resortera en serie" y acusado de victimizar a vecinos en Azusa durante años fue arrestado la semana pasada en la comunidad del Valle de San Gabriel.

King fue puesto en libertad el martes por la mañana bajo su propia responsabilidad e hizo su primera comparecencia ante el tribunal esta semana en relación con el vandalismo que, según los vecinos, había continuado durante unos 10 años en el vecindario del Valle de San Gabriel.

Decenas de personas en el vecindario informaron que ventanas, parabrisas de automóviles y otras propiedades resultaron dañados por bolas de metal que se encontraron en sus patios.

King enfrentaba cinco delitos graves y dos delitos menores. Los daños causados ​​por los tiroteos se estimaron entre $5,000 y $10,000, dijo la policía.

King fue arrestado hace una semana bajo sospecha de travesura maliciosa después de que la policía acudió el 23 de mayo a la cuadra 900 de North Enid Avenue por un “problema de calidad de vida”.

Los vecinos dijeron a los agentes que un hombre armado con una honda y bolas de meral había estado rompiendo ventanas y parabrisas de automóviles.

En algunos casos, las personas casi fueron golpeadas con las bolas de metal, dijo la policía.

Los oficiales cumplieron una orden de registro en el vecindario, donde se reportaron los crímenes y arrestaron a King. Durante la búsqueda, se encontraron bolas de metal y una resortera en la casa del sospechoso, dijo la policía.

“Muchas veces salí y encontré pequeñas bolas junto a la puerta principal, así que me alegro mucho de que hayan atrapado a la persona”, dijo la residente Mónica Palomino.

Otra residente dijo que también encontró bolas de metal en su jardín y vio al hombre usando la resortera.

“De hecho, lo he visto disparar la resortera antes”, dijo el residente Dava Juan. “No podía creer que lo arrestaran. Fue una locura”.

El teniente Jake Bushey dijo al San Gabriel Valley Tribune que los actos no fueron aleatorios, pero no estaba claro por qué algunas personas y propiedades fueron atacadas.

