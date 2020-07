Votan para reanudar limpiezas alrededor de los sitios de indigentes

El Concejo Municipal votó miércoles para reanudar las limpiezas por parte de los equipos de CARE Plus alrededor de las zonas del sitio de A Bridge Home, donde las personas indigentes están temporalmente alojadas, después de que las limpiezas se suspendieron en marzo debido a la pandemia COVID-19.

Desde entonces, los equipos regulares de CARE han continuado haciendo limpiezas puntuales, pero el consejo suspendió temporalmente las limpiezas de artículos grandes y voluminosos en campamentos y refugios para personas indigentes, que son manejados por los equipos de CARE Plus.

Eso se hizo para que las personas indigentes pudieran distanciarse socialmente sin temor a perder sus pertenencias o infectarse con el virus.

El consejo votó 10-4 para reanudar las limpiezas, con los miembros Mike Bonin, David Ryu, Marqueece Harris-Dawson y Herb Wesson votando en contra.

Se hizo una moción para esperar a que el estado logre su tercera fase de reapertura durante la pandemia y que un informe regrese al consejo para su consideración antes de reanudar las limpiezas, pero falló cinco votos contra nueve.

California se encuentra actualmente en la fase dos El concejal Joe Buscaino, quien originalmente propuso reanudar las limpiezas a principios de julio, dijo que la ciudad no puede esperar hasta que el estado pase a la fase tres de su respuesta COVID-19, ya que tiene el deber de mantener limpias las calles.

“Todo lo que pido es simplemente limpiar nuestras calles. ¿Por qué no es eso aceptable? Estos no son barridos. Es irresponsable decir que estos son barridos”, dijo Buscaino.

Varias personas llamaron a la Cámara del Consejo durante la reunión para expresar su frustración con las limpiezas, ya que muchas personas que viven en Echo Park Lake y otros campamentos para personas indigentes se enfrentaron con frecuencia con los guardaparques y los funcionarios de limpieza a principios de este año.

Algunos críticos de las limpiezas, a las que se refieren como "barridos" debido a alguna presencia policial, dijeron que vieron a personas sin hogar despojadas de sus pertenencias cuando llegaron los equipos de CARE Plus y que han interrumpido una circunstancia ya grave.

El concejal Mike Bonin dijo que los equipos de CARE Plus no han facilitado a las personas sin hogar y sugirió que la ciudad encuentre formas de hacer que las limpiezas sean una experiencia menos conflictiva para los residentes y trabajadores.

“Los equipos CARE y CARE Plus no son lo que se suponía que debían ser. Fueron presentados con una llamativa conferencia de prensa ... como un enfoque libre de policías para las limpiezas, y eso no ha sucedido '', dijo Bonin. "El enfoque cooperativo hacia la limpieza, en mi opinión, no ha ido lo suficientemente bien".

Los miembros del personal de la Oficina de Sanidad de Los Ángeles dijeron que con el voto, sus empleados y equipos de voluntarios pueden reanudar la publicación de avisos de 72 horas para que las personas muevan sus pertenencias y reanuden la limpieza de las instalaciones de A Bridge Home.