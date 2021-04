Ayuntamiento de Los Ángeles podría estar llegando a un acuerdo para ayudar a personas sin hogar

El presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martinez, dice que las discusiones están "avanzando en la dirección correcta" con respecto a una demanda federal para que la ciudad proporcione vivienda y refugio adicionales a las personas sin hogar.

"Los Ángeles nunca saldrá de esta crisis a menos que todos estemos comprometidos con esto", dijo al Los Angeles Times, que informó el lunes que la ciudad parece estar avanzando hacia un acuerdo de la demanda presentada por LA Alliance for Human Rights en marzo de 2020.

“Es necesario que haya una participación total de todos los partidos, funcionarios electos e incluso de los residentes para que seamos realmente efectivos en nuestras metas”, dijo Martínez.

El Times revisó los documentos de una deliberación a puerta cerrada de cuatro horas el mes pasado y dijo que el consejo parece estar avanzando hacia un acuerdo en el que acordaría proporcionar refugio adicional para las personas sin hogar y usar leyes contra los campamentos para eliminar a las personas que permanecen en la calle.

El acuerdo propuesto será discutido por el consejo a puerta cerrada el miércoles, según el periódico.

El acuerdo propuesto crearía suficiente refugio durante los próximos cinco años para albergar al 60% de las personas sin hogar en cada distrito del consejo, según The Times, que citó fuentes familiarizadas con el caso. El acuerdo propuesto, que The Times dijo que no parecía inminente, también reduciría la población de barrios bajos en un 33% al alentar a las personas sin hogar a mudarse a otras partes de la ciudad.

Una vez que haya viviendas disponibles, los miembros del consejo podrían comenzar el proceso despejando los campamentos para personas sin hogar que están creando la mayoría de los problemas en su distrito y luego, con el tiempo, expandirse a otros campamentos, informó The Times.

Una vez que se elige el área de campamento para despejar, los trabajadores de extensión irían al lugar y se establecería una fecha para que las personas se reubicaran. Después de que se apruebe, las ordenanzas anti-acampar de Los Ángeles se harían cumplir para evitar que las personas regresen al campamento.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció que ha asignado un millón de dólares para programas de asistencia entre su población estudiantil en hogares de crianza o afectada por la indigencia.

Las personas que reciben una vivienda, pero no están satisfechas con ella, podrían pasar por un proceso de resolución de disputas.

El Times señaló que la mayoría de los miembros del consejo parecían estar dispuestos a aceptar el 60% como la proporción de personas que podrían ser alojadas. Esa proporción se basa en un acuerdo en el condado de Orange, que fue supervisado por el mismo juez, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, David O.Carter.

Según ese acuerdo, el 40% restante de las personas sin hogar “emigraron de las áreas, se reunieron con sus familias, resolvieron la falta de hogar por su cuenta, ingresaron en instalaciones de abuso de sustancias o salud mental, u otro resultado desconocido”, según la propuesta.

"Hay un modelo que el juez Carter usó en el condado de Orange, y veo una gran promesa en ese tipo de modo", dijo el concejal del Valle de San Fernando, Bob Blumenfield, a The Times.

Uno de los abogados de LA Alliance for Human Rights, Matthew Umhofer, dijo al periódico que la demanda "presenta una oportunidad histórica para marcar una diferencia en un tema que es una plaga no solo para nuestra comunidad, sino para el alma de la comunidad aquí...".

Lo llamó "la mejor oportunidad que la ciudad y el condado han tenido durante décadas para resolver este problema y realmente cuidar de nuestros hermanos y hermanas sin hogar".