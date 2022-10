Ayuntamiento de Los Ángeles finaliza protección de desalojos por el COVID-19

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó este martes a favor de finalizar la larga protección de desalojo de inquilinos debido a las dificultades del COVID-19, a partir del 31 de enero de 2023.

Los propietarios podrán reanudar el aumento de la renta en apartamentos con control de renta, que representan las tres cuartas partes de los apartamentos en Los Ángeles, a partir de febrero de 2024.

Durante los últimos meses, los miembros del consejo han lidiado con los argumentos tanto de los inquilinos como de los arrendatarios.

El concejo votó 12-0 para aprobar un paquete de recomendaciones de un comité del concejo, luego de una animada sesión de comentarios públicos que contó con inquilinos que abogaron por protecciones continuas y propietarios familiares que suplicaron que se terminaran las restricciones.

La presidenta del Consejo, Nury Martínez, calificó la votación como un compromiso que “preserva el sustento de nuestros inquilinos mientras continúa la transición de las protecciones de la era COVID-19 a las protecciones de inquilinos permanentes''.

“No podemos dejar que esta carga recaiga en ninguno de los dos lados, ya sea de los inquilinos o los caseros familiares'', dijo Martínez.

“Esta política que se implementó hace dos años tenía la única intención de mantener a la gente en casa y alejarla de las calles. Ahora es el momento de que no solo mantengamos a las personas fuera de las calles, sino que también protejamos las viviendas de las personas y preservemos su bienestar financiero”, agregó.

El consejo votó para explorar el inicio de reglas universales de causa justa, lo que requeriría razones específicas para que los propietarios desalojen a los inquilinos en todas las unidades, no solo en aquellos bajo control de alquiler.

También apoyó la provisión de asistencia de reubicación para todos los desalojos considerados sin culpa.

Los inquilinos tampoco pueden estar sujetos a un desalojo sin culpa por mascotas no autorizadas hasta el 31 de enero de 2024.

Otros planes de protección de inquilinos se anotaron como "reportes", y varios miembros del consejo instaron a la ciudad a promulgar esas protecciones antes de que expire la moratoria el próximo año. Estos incluyeron la creación de una Declaración de Derechos de los Inquilinos y la recopilación de datos y el seguimiento de todos los desalojos, enmiendas ofrecidas por los miembros del Concejo Kevin de León y Nithya Raman.

"Como sociedad, reconocimos la devastación que los desalojos pueden causar a las personas, y que la ciudad debería estar ahí para apoyar a los inquilinos durante períodos temporales de dificultades", dijo Raman. ``Las nuevas protecciones que se implementarán en los próximos meses nos ayudarán a construir un LA mejor para todos los residentes''.

El concejal Mike Bonin estuvo ausente de la reunión, mientras que los concejales Curren Price y Paul Krekorian se retiraron del artículo porque poseen propiedades. Enmiendas de la concejal Nithya Raman que habrían extendido la moratoria hasta el 28 de febrero y del concejal John Lee para permitir los aumentos de alquiler en las unidades de alquiler controlado no se aprobaron de inmediato.

PROTESTAS CONTRA EL FIN DE LA MORATORIA DE ALQUILERES

Defensores de la protección de los inquilinos, incluido Keep LA Housed Coalition, realizó un mitin frente al Ayuntamiento antes de la reunión del martes. Sus miembros argumentaron que la moratoria mantuvo a decenas de miles de residentes en sus hogares y evitó el desplazamiento masivo durante una crisis de salud pública.

Carla De Paz, organizadora senior de Community Power Collective, dijo que los trabajadores de bajos ingresos y las personas de color han enfrentado la peor parte de la pandemia.

"Todavía nos estamos recuperando", dijo De Paz. María Briones, una vendedora ambulante que vive en el Distrito 8, dijo que estaba enferma con COVID-19 durante seis meses el año pasado y se atrasó en el alquiler. Su arrendador trató de desalojarla, llevándola a la corte tres veces y cortando su energía durante la reciente ola de calor, según Briones.

"No podía dormir porque no había luz", dijo Briones. “Yo no podía tener mi ventilador encendido. Esto no está bien, y esto no es humano. Nos han tratado como animales”.

Poner fin a la moratoria sin antes promulgar protecciones permanentes sería "imprudente e inhumano", según Faizah Malik, abogado principal de Public Counsel.

“No debería haber lagunas en la protección de los inquilinos'', dijo Malik.

"No podemos volver a un mundo anterior a la pandemia de decenas de miles de desalojos, aumento de la carga del alquiler, aumento de la falta de vivienda y empeoramiento de la crisis de la vivienda".

Fred Sutton, vicepresidente senior de asuntos públicos locales de California Apartment Association, le dijo al consejo que los propietarios ``no deberían verse obligados a proporcionar el servicio de vivienda sin compensación'', y señaló que "las condiciones de 2020 son completamente diferentes a las de hoy".

Sutton fue silbado y abucheado por la multitud, lo que provocó una advertencia de Martínez.

“Los proveedores de viviendas de alquiler no están en el negocio de los desalojos'', dijo Sutton. "Pero, lamentablemente, el desalojo es necesario y, a menudo, una herramienta singular para resolver las situaciones más perturbadoras o cuando alguien no está siendo compensado".

El dueño de una propiedad que se identificó como Wayne Harris le dijo al consejo que no se debe culpar a los propietarios por la pandemia. Harris dijo que, si el consejo quisiera continuar con la moratoria, también debería encontrar una manera de compensar a los propietarios, y señaló que los propietarios también pueden contraer COVID-19 y correr el riesgo de quedarse sin hogar.

"¿Qué te hace pensar que somos diferentes a los inquilinos?" dijo Harris. “Sigan extendiendo esto. ¿Como duermes en la noche?''

Agouram Abdelmajid, quien ha sido administrador de propiedades en Los Ángeles durante 15 años, dijo que apoyaba extender las protecciones de desalojo. Abdelmajid dijo que los propietarios lo obligaron a realizar desalojos "solo porque al propietario no le gustaba el inquilino". El daño a los inquilinos sin protecciones permanentes superó el daño potencial a los propietarios, según Abdelmajid.

“Para los propietarios, es estrictamente un negocio'', dijo Abdelmajid. “Pero para los inquilinos y personas sin hogar, es una vida en juego”.

MESES DE DEBATE POR LA MORATORIA DE DESALOJOS

Los grupos de defensa de la vivienda creen que poner fin a la moratoria dejaría en el limbo a miles de familias afectadas por la pandemia, mientras que los propietarios afirman que las condiciones actuales son diferentes a las del comienzo de la pandemia y que los inquilinos ya no deberían poder usar las dificultades de COVID-19 como razón para evitar pagar el alquiler.

Después de que el Comité de Vivienda del concejo se estancara en el envío de recomendaciones, un segundo comité presidido por la presidenta del Concejo Nury Martínez, el Comité Ad Hoc sobre Recuperación de COVID-19 e Inversión en Vecindarios, recomendó que la moratoria finalice el 31 de enero, un prórroga de un mes de las recomendaciones del Departamento de Vivienda.

“Consideramos que nuestra moratoria es una de las protecciones más sólidas para los inquilinos en el país, y hemos mantenido estas protecciones vigentes durante más tiempo que casi cualquier otro municipio del estado”, dijo la presidenta del consejo, Nury Martínez, en la reunión. “Debemos implementar protecciones a largo plazo para nuestros inquilinos y al mismo tiempo preservar el bienestar económico de nuestros pequeños propietarios familiares”.

Según la ley estatal, tendrían hasta el 1 de agosto de 2023 para pagar el alquiler atrasado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Según la moratoria de la ciudad, los inquilinos tendrían hasta el 1 de febrero de 2024 para devolver pagar la renta acumulada desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de febrero de 2023.

La ciudad brindaría asistencia de reubicación para todos los desalojos considerados sin culpa y protección contra los desalojos sin culpa para mascotas no autorizadas por un año adicional.

Otra recomendación del comité implementaría reglas universales de causa justa, requiriendo razones específicas para que los propietarios desalojen a los inquilinos en todas las unidades, no sólo en aquellas bajo control de alquiler.

El concejal Mike Bonin dijo el lunes que si el concejo pone fin a la moratoria, estaría "basado en una narrativa falsa, inventada ingeniosamente por propietarios corporativos y sus partidarios".

“Durante el COVID, recibir a un pariente, agregar un compañero de cuarto para ayudar con el alquiler o tener una mascota era legal”, dijo Bonin en Twitter. “Según las nuevas reglas, esos miembros de la familia y las mascotas pueden hacer que lo desalojen. Eso es cruel. En lugar de detener la separación familiar, los líderes del consejo quieren retrasarla por un año”.

Bonin pidió al consejo que implemente protecciones permanentes para inquilinos antes de derogar las protecciones de la era de la pandemia. Afirmó que la mayoría de las unidades de alquiler en la ciudad son propiedad de corporaciones, no de pequeños propietarios.

“A pesar de la realidad, el discurso político hace parecer que los inquilinos son un pequeño interés especial que trata de estafar a los pequeños propietarios”, dijo Bonin. “Los propietarios corporativos impulsan esta narrativa, que enmarca cada debate político como una guerra entre inquilinos y pequeños propietarios”.

Esa narrativa conduce a una política que perjudica a los inquilinos y aumenta la falta de vivienda, según Bonin.

Audre López-King, propietaria de una pequeña propiedad de alquiler, dijo en una rueda de prensa de julio en el Ayuntamiento que sus ingresos ahora son una cuarta parte de lo que ganaría sin la moratoria porque los inquilinos no pagan el alquiler y abusan del sistema.

“Los legisladores se enfocan en el número de votos de los inquilinos y los intereses corporativos, e ignoran las contribuciones sociales y los derechos de los caseros familiares”, dijo Lopez-King. "Nos vemos obligados a asumir el costo de los problemas de costos de los inquilinos y la crisis de personas sin hogar de la ciudad”.

Jeff Faller, presidente de la Asociación de Propietarios de Apartamentos de California, le dijo a City News Service en julio que los grupos de derechos de los inquilinos quieren pintar a los propietarios como villanos.

“Queremos pintar un cuadro saludable”, dijo Faller. “Si lo piensas bien, en el medio, tienes inquilinos que son buenos y proveedores de vivienda que son buenos. Tienes inquilinos que son malos y proveedores de vivienda que son malos”.

Argumentan que la moratoria ha mantenido a decenas de miles de residentes en sus hogares y ha evitado el desplazamiento masivo durante una crisis de salud pública.

Entre las protecciones que busca la coalición se encuentran:

protecciones contra los desalojos para los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler;

el derecho a un abogado para los inquilinos en los procedimientos de desalojo;

un tope en el aumento del alquiler para unidades con alquiler estabilizado; y

asistencia para la reubicación por desplazamiento debido al aumento elevado de los alquileres elevados.

“Aquí hay suficiente en ambos lados para que la gente esté descontenta”, dijo el concejal Gil Cedillo en la reunión del comité. “Este es probablemente el mejor trato que pudimos lograr”.

Cedillo agregó que el desafío que enfrenta el consejo es “¿cómo nos alejamos de esta pandemia?”

“Es un desconocimiento. Será difícil. No será preciso ni exacto”, dijo Cedillo. “Pero tenemos que ser tan sutiles como podamos, tan reflexivos como podamos. Es de pincelada amplia, pero tenemos que prestar atención a las esquinas, a los detalles, porque no hay una talla única para todos”.