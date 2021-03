Los Ángeles aprueba plan para destinar fondos de LAPD a comunidades de bajos recursos

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó el martes para anular el veto del alcalde Eric Garcetti a un plan de gastos que describía cómo transferir millones de dólares del presupuesto del Departamento de Policía de Los Ángeles a comunidades de color.

Garcetti señaló su apoyo al plan revisado antes de la votación, y señaló en una carta a los miembros del consejo el martes que apoyaba su "plan para acelerar este nuevo conjunto de inversiones sin más demoras".

La anulación necesitó 10 votos, o dos tercios de los 15 miembros del consejo, para aprobarse. Pasó con 11 votos a favor. La concejal Monica Rodríguez y los concejales Bob Blumenfield, Mike Bonin y Joe Buscaino votaron no.

El plan de gastos aprobado asigna $ 32.25 millones, divididos como:

Aproximadamente $14.07 millones para reinventar la seguridad pública, incluidas las actividades asociadas con el desarrollo de un modelo desarmado de respuesta a crisis;

$18.18 millones para servicios y prevención de personas sin hogar.

El plan también asigna fondos a las "secciones censales de mayor necesidad" identificadas por el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral Económica de la ciudad, según un informe del Comité de Presupuesto y Finanzas. La financiación se dividió en:

$6.18 millones para el Distrito del Consejo 6 en el centro y este del Valle de San Fernando;

$4.52 millones para el Distrito 8 del Concejo en el Sur de Los Ángeles;

$10.14 para el Distrito del Consejo 9 en el sur de Los Ángeles;

$3,29 millones para el Distrito Municipal 10 en el sur de Los Ángeles;

$3.34 para el Distrito Municipal 13 en el centro de Los Ángeles; y

$4.78 millones para el Distrito 14 del Consejo en el centro y este de Los Ángeles.

"El verano pasado, los angelinos salieron a las calles exigiendo que este Consejo reimagine cómo es la seguridad pública en nuestra ciudad … este consejo se comprometió a reinvertir $150 millones … los $88 millones restantes se dedicarán a reinventar la seguridad pública, prevenir la pobreza, y abordar las disparidades raciales y la falta de vivienda ", dijo la presidente del Concejo, Nury Martinez, quien representa al Distrito 6.

"Para aquellos de nosotros que venimos de estos vecindarios, sabemos muy bien que nuestra parte de la ciudad ha sido históricamente descuidada y que esta es una oportunidad para reinvertir esos fondos en estas comunidades", agregó Martínez.

El concejal Curren Price, que representa al Distrito 9, que está recibiendo la mayor cantidad de fondos, dijo que su distrito está llevando a cabo programas que incluyen un equipo de respuesta a crisis desarmado, trabajadores de intervención comunitaria para reducir la violencia, la prevención de la falta de vivienda y otras iniciativas comunitarias relacionadas con la desigualdad y la pobreza.

"Los programas que he esbozado proporcionarán inversiones significativas en nuestras comunidades que tienen como objetivo combatir las desigualdades sociales y las injusticias raciales al mismo tiempo que elevan a nuestros vecinos negros y marrones", dijo.

El plan también asignó $6 millones para un programa piloto de ingreso básico garantizado en el distrito de Price. Ese programa daría a 500 hogares monoparentales $1,000 al mes durante un período de un año.

"Estoy especialmente entusiasmado con la implementación de un programa de Renta Básica Garantizada, que dará estabilidad a los hogares monoparentales y les proporcionará un salvavidas muy necesario para superar estos tiempos extraordinarios", destacó Price.

La concejal Marqueece Harris-Dawson, que representa al Distrito 8, dijo: "Sé que hay personas que están desafiando este proceso por el que pasamos, las fórmulas que usamos, y no creo que nada de esto esté más allá de la mejora. Todos se puede mejorar. Lo que les digo a aquellos que quieren mejorar: hagámoslo el año que viene, porque tenemos que hacer, después de hacer un pago inicial, tenemos que seguir haciendo un pago en este."

Melina Abdullah, cofundadora de Black Lives Matter Los Angeles, llamó a la reunión del Concejo Municipal para mostrar su apoyo al plan.

"Debemos anular el veto del alcalde. Debemos recibir el dinero que fue reasignado del LAPD a nuestras comunidades. Y queremos elevar el compromiso y duplicar el compromiso que el ayuntamiento ha hecho al escuchar Black Lives Matter y escuchar a la gente presupuesto y diciendo que los dólares deben destinarse al trabajo de intervención, los dólares deben ir a manos de quienes están luchando en las comunidades, los dólares deben destinarse a viviendas, especialmente para los negros ", señaló Abdullah.

Garcetti vetó un plan de gastos anterior el 21 de diciembre, calificándolo de "más negocios como de costumbre" en contraposición al cambio fundamental para el que los angelinos están preparados.

"Los Ángeles debería liderar a Estados Unidos poniendo a prueba ideas audaces como explorar un ingreso básico garantizado, confrontar la marcada disparidad entre los blancos y negros entre las personas sin hogar, impulsar la reconciliación racial, proteger los trabajos ocupados por personas de color con nuevas oportunidades en la fuerza laboral de la ciudad y trabajar en colaboración más estrecha con nuestras comunidades en las decisiones de asignación ", dijo Garcetti en la carta de diciembre al Concejo Municipal.

Pero el martes, antes de la votación, envió una nueva carta, que fue leída parcialmente por los concejales Mark Ridley-Thomas y Harris-Dawson, "Gracias por la respuesta reflexiva y el plan de gastos revisado que captura algunos de nuestros más altos ideales y Me complace ver una fórmula de equidad aplicada a inversiones inteligentes y comunidades que han sufrido la peor injusticia y desigualdad a lo largo de la historia de nuestra ciudad”, dijo este último.

Garcetti también dijo en un comunicado:

"Desde el principio, esta conversación se ha tratado de realizar inversiones audaces que eleven a nuestras comunidades y hablen de la urgencia de la justicia racial y económica. La última versión del plan de gastos del Consejo lo hace, y yo lo apoyo. Ahora, tenemos un responsabilidad de construir sobre estos importantes primeros pasos, y continuaremos trabajando juntos hacia inversiones adicionales en los próximos meses ".

El concejal Bob Blumenfield, que apoyó el veto del alcalde y votó no para anularlo, citó cuatro razones para su voto "no". Dijo que el plan de gastos no era financieramente responsable, el proceso era opaco e inapropiado, no hace lo suficiente para el objetivo de las alternativas de seguridad pública y no debería haber dividido el gasto por jurisdicciones políticas.

"No estoy abogando por la igualdad sobre la equidad, estoy totalmente a favor de los programas que gastan más dinero en comunidades desfavorecidas y estoy totalmente a favor de gastar dinero destinado a abordar las disparidades raciales…sin embargo, los fondos no se asignan a las personas en situación de pobreza o personas que sufren discriminación. Están dirigidas a jurisdicciones políticas", explicó Blumenfield.

"Alguien que tiene hambre o es pobre en Canoga Park es tan hambriento o pobre como alguien que vive en una jurisdicción política diferente. Alguien en Canoga Park que está empobrecido merece ingresos universales tanto como alguien en cualquier otro lugar de la ciudad".

La concejal Mónica Rodríguez, que también votó en contra, dijo que también le preocupaba que los fondos estuvieran siendo asignados por el distrito del consejo.

"Me da una gran consternación que estemos aquí teniendo una conversación basada en una fórmula que identificaba las comunidades en base a secciones censales y, sin embargo, asignaba estos recursos por distrito municipal. Porque para mí, va en contra de lo que es sistémicamente problemático en comunidades como la mía que históricamente han sido privados de sus derechos, que no son diferentes a muchos de estos otros vecindarios y los recursos se están diluyendo al crear una fórmula que se basó en secciones censales pero luego asignando esos recursos para distribuirlos en todo el distrito del consejo", dijo.