Ayuntamiento de LA votará sobre el mandato de la vacuna COVID-19 para todos los espacios interiores

El Ayuntamiento de Los Ángeles considerará una ordenanza el miércoles para exigir a las personas que muestren prueba de la vacunación COVID-19 completa antes de entrar al interior de restaurantes, bares, gimnasios, centros comerciales, lugares de entretenimiento y establecimientos de cuidado personal a partir del 4 de noviembre.

A partir del 21 de octubre, el interior de espacios públicos que se rigen por la ordenanza deberían de mostrar avisos de advertencia sobre el requisito de la vacunación contra el COVID-19.

La ordenanza se aplicaría a:

establecimientos que sirven comidas o bebidas, incluidos restaurantes, bares, establecimientos de comida rápida, cafeterías, salas de degustación, cafeterías, patios de comidas, cervecerías, bodegas, destilerías, salones de banquetes y los salones de baile de hoteles;

gimnasios y lugares de fitness, que incluyen instalaciones recreativas y fitness estudios (incluidos los de yoga, pilates, danza y barra), gimnasios de boxeo, fitness, campamentos de entrenamiento e instalaciones que llevan a cabo clases grupales de acondicionamiento físico en el interior;

lugares de entretenimiento y recreación, incluidos cines, centros comerciales, salas de conciertos, salas de espectáculos, entretenimiento para adultos, lugares comerciales para eventos y fiestas, estadios deportivos, centros de convenciones, salas de exposiciones, museos, centros comerciales, teatros de artes escénicas, boleras, arcadas, centros de entretenimiento familiar, salas de billar, áreas de juego y centros de juego; y

establecimientos de cuidado personal, incluidos spas, salones de uñas, salones de belleza, peluquerías, salones para broncear, esteticistas, cuidado de la piel, tiendas de tatuajes, tiendas de piercings y lugares para terapias de masajes, a menos que sea médicamente necesario.

Las personas estarían exentas del mandato si tienen condiciones que restringen su capacidad para vacunarse o una creencia religiosa, que será revisada por el lugar donde la persona está intentando entrar. Las personas que están exentas podrían usar áreas al aire libre de la ubicación, pero si no está disponible, se les puede permitir ingresar al área interior proporcionando una prueba de COVID-19 negativa.

Aquellos que no tienen una exención o vacunación también pueden ser admitidos, utilizando las áreas exteriores de la ubicación y la parte interior “para períodos de breve tiempo limitados para usar el baño, ordenar, recoger o pagar la comida o bebidas para llevar”.

La ordenanza también requeriría que las personas muestren prueba de vacunación o una prueba COVID-19 negativa para asistir a eventos al aire libre con 5,000 o más personas, que sería más estricto que el requisito del condado de Los Ángeles para eventos al aire libre con 10,000 o más personas.

La moción para solicitar la ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal 13-0 el 11 de agosto, con la ausencia de los concejales John Lee y Joe Buscaino. Lee dijo en un correo electrónico, a los electores dos días después, que la propuesta era “arbitraria, inconsistente y esencialmente sería ineficaz”.

La oposición de Lee significaría que la ordenanza no aprobará su primera la consideración y la posible aprobación se retrasarían una semana más, ya que las ordenanzas necesitan aprobación unánime en su primera lectura. Debido a la cláusula de urgencia de la ordenanza, la ordenanza necesitaría 12 votos a favor sobre su segunda consideración la semana que viene, no los ocho votos normales requeridos.

La moción para solicitar la ordenanza al abogado de la ciudad fue presentado por el presidente del consejo Nury Martínez y el concejal Mitch O'Farrell.

Fue secundada por la concejal Nithya Raman y la concejal Marqueece Harris-Dawson.

“El COVID-19 podría erradicarse si tuviéramos vacunaciones masivas en todo el país y en todo el mundo”, dijo O'Farrell antes de señalar que la historia de Estados Unidos erradicara la viruela y sobre todo erradicara la poliomielitis a través de vacunas.

“¿Por qué diablos está bien que en el 2021 mueran más de 30 personas en el condado de Los Ángeles de COVID-19 durante un período de tres días, incluido una niña de 11 años, cuando tenemos una vacuna que podría haber prevenido todo eso, accesible para todos”, dijo O'Farrell antes de la votación del 11 de agosto.

“Este no es un mandato de vacuna ... no le vamos a negar a nadie la capacidad para acceder a lo esencial, alimentos, medicinas, etc., independientemente de la vacunación ... pero lo inmoral es optar por no vacunarse, y optar por escuchar comentarios delirantes en Twitter '', agregó.

La ordenanza sería similar a las políticas en West Hollywood, Nueva York y San Francisco. La política de West Hollywood de exigir clientes adultos ingresar a muchos negocios cerrados para presentar prueba de al menos una vacunación parcial entra en vigencia el 7 de octubre, y se requiere la vacunación completa a partir del 4 de noviembre.

Varias personas convocaron a la reunión del Concejo Municipal de Los Ángeles el 11 de agosto para oponerse a la posible ordenanza, algunos afirman que las vacunas son peligrosos, y otros decían que era una forma de “segregación", comparándolo con las tácticas utilizadas por los nazis durante las décadas de 1930 y 1940.

El concejal Bob Blumenfield, quien dijo estar ofendido con la última comparación, respondió: “cuando le pides a alguien sus papeles con el propósito de enviarlos a un campo de exterminio, eso es exactamente lo contrario de pedir pruebas de la vacunación para salvar vidas, es todo lo contrario”.

El presidente del consejo, Nury Martínez, dijo antes de la votación del 11 de agosto: “Quiero ser muy clara sobre algo, y lo he escuchado en las redes sociales y personas que llaman para decir que tienen derecho a no acceder a la vacuna o no recibir la vacuna. Desafortunadamente, ese argumento simplemente ya no funciona para mí. Tu no estar vacunado, en realidad, afecta la salud de todos los demás. Entonces ese argumento de que tienes derecho a no acceder a la vacuna o de recibir la vacuna, ya no funciona".