Ayuda gratuita para declarar impuestos y recibir el crédito tributario por sus hijos

Si usted califica para recibir pagos del crédito tributario por sus hijos, o los pagos de impacto económico, pero no ha hecho sus declaraciones de impuestos de los últimos dos años, este fin de semana, puede recibir ayuda gratuita.

El sábado 24 de julio, en el área de Riverside y San Bernardino, podrá tomar los pasos necesarios para recibir estos pagos si su familia es elegible. Telemundo 52 Responde explica.

¿Muchas familias con hijos, que podrían obtener la ayuda económica del plan de rescate americano, no la han recibido… la razón? Tienen que presentar una declaración de impuestos, aun si no ganaron nada el año pasado, y, o no tienen dinero para pagarle a un preparador, o simplemente, no saben cómo usar las herramientas que están disponibles para hacerlo por internet, pero este sábado 24 de julio, en 15 estados del país, incluyendo California, el IRS les brindará apoyo, en persona, y sin cobrarles un centavo.

“Van a estar ayudando a preparar las declaraciones de impuestos para aquellas familias que aún no han presentado para que de esa manera puedan recibir el crédito adelantado por hijos, y quizá también el pago de impacto económico si no lo han recibido”, dijo Paul Peschka, agente especial del FBI.

Si tienen hijos menores de 17 años, con número de Seguro Social, aun si usted solo tiene número ITIN para declarar impuestos, puede recibir los pagos de $300 por mes por cada niño menor de 6 años, y $250 por cada hijo de 6 a 17 años de edad.

Pero, si el IRS no tiene sus datos, no pueden enviárselo, así que, aproveche este sábado 24 de julio, habrá dos clínicas, una en Ontario, en Caridades Católicas de San Bernardino, en el 904 de la calle California Este, de 9 a.m. a 1 p.m. y en San Bernardino, en la dirección 290 Norte de la calle D, en el centro IRS Tac, ahí estarán de 9 a.m. a 6 p.m.

"Desde luego tienen que ir preparados, llevar sus tarjetas de SSN o ITIN en caso de que los padres declaren con ese número, y los SSN de sus dependientes, especialmente los hijos menores de 17 años", agregó.

Aun si usted no ganó lo suficiente para declarar impuestos, lo inscribirán para recibir los pagos, e incluso, si no tiene cuenta bancaria, le pueden ayudar.

“Los bancos están dispuestos a trabajar con ellos para abrirles cuentas de banco para que tengan, y puedan recibir estos pagos”, dijo.

Estas clínicas de ayuda son oficiales, pero ojo, si recibe llamadas o mensajes electrónicos, y le piden sus datos, no los vaya a dar.

“El gobierno nunca va a llamarles directamente para pedir información personal, para recibir ese crédito, el gobierno no hace eso”, dijo Peschka.

Asegúrese de ir preparado a las clínicas, no olvide llevar una identificación oficial con fotografía, y las tarjetas de Seguro Social de los miembros de la familia que cuenten con ellas. Si tiene un formulario W-2, también llévelo. ¡Y muy importante. No olvide la mascarilla!