Ayuda a Maui: asegúrate que no quede en manos de estafadores Cuando hay desastres naturales, la bondad y solidaridad de la gente es realmente conmovedora, pero los estafadores, no descansan, y se aprovechan justamente del dolor humano, para lucrar, así que, preste atención, para que su dinero, realmente ayude a la recuperación, y no termine en las arcas de los impostores.