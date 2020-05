Autorizan reapertura de más minoristas antes del fin de semana feriado

El condado de Los Ángeles reabrió algunos estacionamientos de playa antes del fin de semana del Día de Recordación y las empresas minoristas autorizadas dentro de centros comerciales cerrados que reabran solo con el servicio de recolección en la acera, mientras se mantienen las advertencias sobre la continua propagación del coronavirus.

Los cambios se produjeron cuando los funcionarios del condado se prepararon para un fin de semana festivo que nuevamente podría desafiar la resolución de los residentes de adherirse a las restricciones de quedarse en casa que prohíben grandes reuniones y requieren cubrirse la cara y distanciarse socialmente cuando los residentes interactúan con otros.

Santa Mónica estaba viendo una reducción notable en las multitudes de vacaciones habituales el sábado temprano, según un sargento del departamento de policía de la ciudad.

"Ha sido bueno hasta el momento", dijo el sargento Chad Goodwin a City News Service poco después del mediodía del sábado. "Y yo diría que hay significativamente menos (en las playas) que las típicas vacaciones de Memorial Day".

Los visitantes de la playa, dijo Goodwin, han estado siguiendo las reglas de distancia social establecidas por el condado, y lo mismo parecía cierto para las playas en la jurisdicción del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo la Oficial Rosario Cervantes de la Sección de Relaciones con los Medios de LAPD.

"Recomendamos a las personas que se pongan protectores para la cara y practiquen el distanciamiento social", dijo Cervantes, y agregó que los arrestos "se tomarán sólo como último recurso".

Kathryn Barger, presidenta de la Junta de Supervisores del condado, dijo que "en base a la semana en que abrimos los senderos y los campos de golf, estaba muy orgullosa de los residentes del condado de Los Ángeles que realmente reconocieron el usar una máscara y el distanciamiento social que está vigente. Así que estoy segura de que mientras avanzamos hacia estas vacaciones, la gente también reconocerá que esa es la razón por la que hablamos de que Safer At Home en camino a un lugar más seguro en el trabajo y más seguro en nuestras comunidades. Porque la gente está reconociendo que es la única forma en que vamos a detener o ralentizar la propagación de este virus.”

“Así que estoy alentando a la gente. Sé que estamos levantando las restricciones en ciertas áreas. Por favor se responsable. Esta es la única forma en que vamos a avanzar hacia la próxima fase de apertura. Sé que la gente habla de abrir pequeñas empresas. ... La única forma de llegar allí es si continuamos manteniendo este plano. Así que les animo a todos a que cumplan con la solicitud. No es una gran pregunta, dado lo que tenemos reservado para nosotros”.

El condado de Los Ángeles ha reportado 43,085 casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y 2,051 muertes desde que comenzó la pandemia, y se espera otra actualización más tarde el sábado.

La directora de salud pública, Barbara Ferrer, dijo que el 93% de las personas que murieron tenían problemas de salud subyacentes, un ligero aumento del nivel del 92% de las últimas semanas.

"Más del 35% de nosotros aquí en el condado de Los Ángeles, a veces el número puede ser tan alto como el 40%, tenemos condiciones de salud subyacentes", dijo Ferrer el viernes.

"Así que sé que a veces la gente piensa que hay un grupo muy pequeño de personas que tienen un riesgo elevado de enfermedad grave por COVID-19, pero aquí en el condado de Los Ángeles somos uno de cada tres".

El condado reabrió el jueves su sendero de bicicleta de 22 millas que se extiende desde Pacific Palisades hasta Torrance. El camino había permanecido cerrado a pesar de la reapertura de las playas la semana pasada para uso activo, con la esperanza de evitar grandes reuniones de personas en el sendero a menudo congestionado.

El viernes, el condado también anunció la reapertura de los estacionamientos en Dockweiler State Beach, Will Rogers State Beach, Zuma Beach y Surfrider Beach, pero solo a capacidad parcial. Con la reapertura de las playas para un uso al menos parcial, han surgido problemas con las personas que acuden a la costa pero se ven obligadas a encontrar estacionamiento en la calle en los vecindarios costeros, lo que lleva a problemas de congestión.

Horas después del anuncio del condado, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que la ciudad reabrirá los estacionamientos en las playas de Cabrillo y Venecia, así como los senderos para bicicletas en la playa que atraviesan la ciudad.

"Nuestras playas ya han estado abiertas ... a la recreación activa como nadar y surfear, correr y caminar", dijo Garcetti. “Y ahora, se permite andar en bicicleta una vez más, pero queremos evitar las multitudes, por lo que incluso durante este fin de semana de vacaciones, no se reúna con otros''.

Las instalaciones deportivas en Venice Beach permanecen cerradas por el momento, dijo el alcalde.

Los funcionarios del condado advirtieron a cualquiera que se dirija a la playa que los cubiertos faciales son obligatorios cuando no están en el agua. La restricción de uso activo también prohíbe tomar el sol en la arena, lo que significa que las sillas, sombrillas, toldos y refrigeradores aún están prohibidos. Muelles, paseos marítimos y canchas de voleibol también permanecen fuera de los límites.

El viernes, el condado también autorizó a tiendas minoristas ubicadas en centros comerciales cerrados que reabran solo para la recolección de mercancías en la acera. Los clientes aún no pueden ingresar a los centros comerciales cerrados. Los funcionarios del condado instaron a los centros comerciales a establecer áreas de recolección en la acera claramente marcadas para que los clientes recojan los productos.

También se aprobaron el viernes desfiles de automóviles para permitir celebraciones de graduaciones, cumpleaños u otras ocasiones. Las pautas, sin embargo, requieren

los participantes deben estar dentro de vehículos cerrados, no convertibles, y si las ventanas están abiertas, los ocupantes del vehículo deben usar cubiertas faciales.

Los desfiles a gran escala deben tener un anfitrión designado y seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, elogió el cambio, que permitirá a los estudiantes celebrar sus graduaciones.

"Como hemos dicho, y hemos querido hacer todo el tiempo, permitiríamos a los que están en nuestras escuelas planificar celebraciones que incluyan reuniones siempre que estén de acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles", dijo.

Barger presentó una moción el viernes, en coautoría con la Supervisora ​​Janice Hahn, para pedirle a la Oficina Ejecutiva del Condado de Los Ángeles, al Consejo del Condado y a Ferrer que busquen una variación con el estado una vez que el condado haya alcanzado la preparación bajo los criterios identificados por el estado.

Esta moción, que se escuchará en la reunión del martes de la junta, también respalda los esfuerzos de las ciudades o regiones interesadas dentro del condado para solicitar su propia variación parcial según los criterios de preparación del estado.

"Estoy totalmente comprometido con la reapertura gradual del Condado de Los Ángeles a la luz de las medidas sustantivas que hemos tomado para frenar con éxito la propagación de COVID-19", dijo Barger.

“Esto incluye garantizar una capacidad hospitalaria adecuada, aumentar el acceso y la disponibilidad de pruebas y rastreo de contactos e implementar protecciones para poblaciones vulnerables. Estos esfuerzos, junto con nuestros datos de salud pública que indican un menor nivel de riesgo en la reapertura de lo que se pensaba anteriormente, respaldan la conveniencia de mover nuestra región a través de la Etapa 2 y hacia la Etapa 3."

También el viernes, Garcetti defendió las acciones de la ciudad durante la pandemia después de que un asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los EE. UU. Envió una carta de advertencia dirigida al alcalde y a Ferrer.

“Los informes de sus recientes declaraciones públicas indican que sugirió la posibilidad de un bloqueo a largo plazo de los residentes en la ciudad y el condado de Los Ángeles, independientemente de la justificación legal de tales restricciones. Cualquier enfoque de este tipo puede ser tanto arbitrario como ilegal '', decía la carta, informó Los Angeles Times.

"Juntos, con la ciencia, los números siempre nos guiarán hacia adelante", dijo Garcetti el viernes. "No hay nada más. No hay juegos, no pasa nada más".