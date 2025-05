Autorizan nuevos límites de velocidad en calles que rodean a más de 200 escuelas en Los Ángeles

Con el objetivo de mejorar la seguridad de los estudiantes, el Ayuntamiento de Los Ángeles autorizó el miércoles nuevos límites de velocidad de 15 mph en 343 calles que rodean a 201 escuelas.

Por unanimidad, los miembros del consejo aprobaron una resolución que instruye al Departamento de Transporte a instalar señales para limitar la velocidad vehicular en áreas designadas previamente.

Las autoridades prevén que el proyecto se completará en un plazo de seis a diez semanas, utilizando los fondos de retorno local de la Medida M para cubrir los costos de trabajo y horas extra, que se estiman en $750,000.

La concejala Heather Hutt, presidenta del Comité de Transporte, ha liderado una iniciativa para mejorar la seguridad de los estudiantes y las familias en el transporte hacia y desde las escuelas. Mientras tanto, la concejala Eunisses Hernández, quien apoyó la propuesta, la describió como una "medida urgente y necesaria".

"Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en jóvenes de 2 a 14 años, y casi el 56% de los accidentes mortales y con lesiones graves ocurren a menos de un cuarto de milla de una escuela", declaró Hernández.

La concejala señaló que la financiación para reductores de velocidad disminuyó de $1.9 millones en años anteriores a $715,000 para el año fiscal en curso, lo que limita el número de instalaciones a aproximadamente 120 en toda la ciudad. Los funcionarios electos asignaron un total de $216.6 millones al Departamento de Transporte en el año fiscal 2024-25, una disminución de $323,538 con respecto al año fiscal 2023-24.

El programa de reductores de velocidad del departamento recibió aproximadamente $715,000, y el programa de reductores de velocidad y mesas de velocidad para escuelas recibió $303,161 del fondo general de la ciudad, según cifras del presupuesto aprobado en el año fiscal 2024-25. Las zonas de seguridad escolar se pueden designar mucho antes, agregó.

De las 201 escuelas que se beneficiarán de las nuevas zonas de seguridad escolar, nueve se encuentran en el Primer Distrito de Hernández, que abarca vecindarios del noreste de Los Ángeles.

"Instruyamos a LADOT a avanzar y ayudar a que nuestras calles sean más seguras para nuestros jóvenes de una manera más rentable con estas zonas de seguridad escolar", agregó.

Según el código de California, una autoridad local puede, mediante ordenanza o resolución, establecer un límite de velocidad cerca de una escuela inferior al límite de velocidad en el vecindario circundante.

Si bien el límite de velocidad en zonas escolares es de 25 mph, las regulaciones estatales permiten zonas escolares de 15 mph en calles que cumplen con criterios específicos, según el Departamento de Transporte. El límite de velocidad reducido solo aplica mientras los niños asisten o salen de la escuela.

Los esfuerzos de la ciudad se guían por el Plan Estratégico de Rutas Seguras a la Escuela del Departamento de Transporte (DOT), introducido en 2012 para implementar procesos basados ​​en datos y mejorar la seguridad en los campus. El personal del departamento y los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) desarrollaron una metodología para identificar las escuelas que lo necesitan.

En 2016, los funcionarios municipales establecieron límites de velocidad de 24 km/h en zonas escolares en 11 de las 50 escuelas principales del LAUSD que necesitan urgentemente estas medidas de seguridad. Para agosto de 2023, se actualizaron los límites de velocidad de las zonas escolares en otros 98 tramos de calles adyacentes a 44 escuelas, incluyendo algunas de las 50 mejores escuelas restantes.

Varias de estas calles se encuentran en la Red de Alto Riesgo de Accidentes de la ciudad, que identifica corredores con una alta concentración de colisiones que resultan en lesiones graves y muertes, así como en las que involucran a peatones y ciclistas.

Damian Kevitt, director ejecutivo de “Streets Are For Everyone (SAFE)”, declaró anteriormente a City News Service que el plan de la ciudad establece velocidades adecuadas para las zonas escolares y está en consonancia con la mayoría de los países europeos, donde, según él, las carreteras son mucho más seguras.

Describió los esfuerzos de la ciudad como un buen gesto, pero criticó a los funcionarios electos por hacerlo sin reforzar las estrategias de control de velocidad.

A principios de 2024, SAFE publicó un informe sobre las estrategias de seguridad vial de la ciudad, otorgándoles una calificación de F. Una reciente auditoría independiente de Visión Cero de Los Ángeles, una estrategia para eliminar todas las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico para 2025, concluyó que no logró reducir dichos peligros.

El exalcalde Eric Garcetti implementó el plan Visión Cero en 2015, pero durante los dos primeros años se registraron un total de 245 y 241 muertes relacionadas con el tráfico que involucraron a conductores, ciclistas y peatones. En 2022 y 2023, se registraron 368 y 333 muertes relacionadas con el tráfico, respectivamente. Según datos preliminares, esas cifras superaron las 300 en 2024.

Bajo Visión Cero, la ciudad intentó implementar las llamadas "dietas viales" en algunas zonas, reduciendo los carriles en algunas calles para favorecer corredores exclusivos para bicicletas y peatones. Sin embargo, estos esfuerzos fueron recibidos con indignación por los conductores que se vieron repentinamente atrapados en el tráfico lento. La indignación fue tan grande que la ciudad eliminó las medidas de calmado del tráfico en Playa Vista.

“Reducir los límites de velocidad en las zonas escolares es un buen gesto y necesario, pero hay mucho más que la ciudad podría y debería hacer para salvar vidas en nuestras carreteras”, dijo anteriormente Kevitt en un correo electrónico.