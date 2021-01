Autoridades investigan vandalismo y explosión en iglesia de El Monte

Las autoridades están investigando el vandalismo y una explosión que ocurrió el sábado en una iglesia en El Monte. "El FBI respondió durante la noche con el Departamento de Policía de El Monte a un ataque con artefactos explosivos improvisados ​​en la Iglesia Bautista First Works", dijo la portavoz del FBI Laura Eimiller.

"Los técnicos de bombas del FBI y un equipo de respuesta a las pruebas están procesando la escena que sufrió daños".

No se reportaron heridos, dijo Eimiller, y agregó: "Se está llevando a cabo una investigación conjunta para la persona o el grupo responsable del ataque".

Los bomberos y paramédicos fueron enviados a la 1:13 a.m. a la iglesia en 2600 Tyler Ave. en respuesta al humo que provenía del edificio, según un despachador del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Los bomberos despejaron la escena a las 4:23 a.m., dijo.

Oficiales del Departamento de Policía de El Monte escucharon la explosión y fueron las primeras autoridades en responder. Llamaron al departamento de bomberos del condado y al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que a su vez se comunicó con el FBI ya que el objetivo era una iglesia.

“Cuando nuestras unidades llegaron al lugar, encontraron que (la iglesia) … estaba saliendo algo de humo por las ventanas”, dijo el teniente Christopher Cano a los periodistas.

“Parecía que las paredes de la iglesia habían sido destrozadas, así como todas las ventanas. (Las ventanas) parecían al principio rotas, luego nos dimos cuenta de que las ventanas no estaban rotas, que en realidad habían explotado por algún tipo de explosión ".

La iglesia, encabezada por el pastor Bruce Mejía, ha sido el foco de protestas comunitarias en las últimas semanas debido a lo que se percibe como enseñanzas contra la comunidad LGBTQ.

Mejía ha dicho que su doctrina desde que se lanzó la iglesia hace tres años incluye la condena de las relaciones entre personas del mismo sexo.

Se instó a cualquier persona con información sobre el incidente a comunicarse con la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI al 310-477-6565 o fbi.tips.gov.