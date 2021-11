El condado de Los Ángeles informó casi tres docenas de nuevas muertes por COVID-19 en sus últimos datos, pero señaló que las muertes representan una revisión de los certificados de defunción que datan del 1 de septiembre, lo que explica el número diario inusualmente alto.

Las 35 nuevas muertes elevaron el número total de muertes relacionadas con el virus del condado a 26,903.

Mientras tanto, se reportaron otros 893 nuevos casos, con el Departamento de Salud Pública del condado afirmando que ha recibido un "promedio de resultados menor de las pruebas'' durante los últimos dos días, lo que contribuye al bajo número reportado el lunes y martes. Solo se informaron 824 nuevas infecciones el lunes.

El LAUSD exige que todos los estudiantes que son elegibles para la vacuna COVID-19 estén completamente vacunados antes del lunes 10 de enero de 2022, a menos que tengan una exención calificada.

Los nuevos casos anunciados el martes le dieron al condado un total acumulativo de la pandemia 1,513,016.

La tasa diaria promedio móvil de personas que dieron positivo en el virus fue de 1.3% a partir del martes.

Según cifras estatales, hubo 640 pacientes positivos del COVID-19 en hospitales del condado a partir del martes, frente a 632 el lunes. De los hospitalizados, 162 estaban siendo tratados en cuidados intensivos, frente a los 156 del día anterior.

La farmacéutica solicitó a la FDA que autorice el uso de emergencia de su píldora.

Los funcionarios del condado dijeron que las estadísticas muestran que los adultos mayores de 50 años no vacunados tienen 12 veces más probabilidades de ser hospitalizados por el COVID-19, que sus homólogos vacunados. Para las personas de 18 a 49 años, las personas no vacunadas tienen 20 veces más probabilidades de ser hospitalizados.

De las personas vacunadas que han sido hospitalizadas por COVID-19 en el condado, la edad promedio es de 66 años, y más de la mitad de ellos tenían tres o más condiciones de salud subyacentes. Para las personas no vacunadas, la edad media de los hospitalizados con COVID-19 es 54, y solo el 28% tenía tres o más enfermedades subyacentes, según el condado.

“A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, quienes aún no estén completamente vacunados deben tomar precauciones adicionales”, dijo Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública del condado.

El gobernador de California Gavin Newsom y el senador Alex Padilla estuvieron en Los Ángeles para movilizar a más personas a vacunarse contra el coronavirus.

“Con tasas relativamente altas de transmisión comunitaria, los jóvenes no vacunados son vulnerables a infectarse y propagar la infección a otras personas, lo que crea un riesgo adicional durante las reuniones navideñas. No inadvertidamente sea anfitrión del COVID-19 este Día de Acción de Gracias. Si no está vacunado, obtenga una prueba y use la mascarilla si está cerca de personas que no pertenecen su hogar”.

De las más de 5.9 millones de personas completamente vacunadas en el condado, 72,163 han dado positivo posteriormente, con una tasa del 1.22%, según el condado. Un total de 2,424 personas vacunadas han sido hospitalizadas, una tasa de 0.041%, y 396 han fallecido, una tasa del 0.007%.

Hasta la semana pasada, el 81% de los residentes del condado de 12 años o más recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 73% están completamente vacunados.

De la población total del condado de 10.3 millones, el 70% ha recibido al menos una dosis y el 63% están completamente vacunados.