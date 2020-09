Autoridades emiten recomendaciones para evitar contagios de COVID-19 durante Halloween

¿Cómo se ve Halloween durante una pandemia?

El lunes por la noche, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC como se conoce por sus siglas en inglés, emitieron nuevas pautas para ayudar a las familias a mantenerse seguras durante este Halloween. Las pautas incluyen una lista que clasifica el nivel de riesgo relativo de ciertas tradiciones, como el truco o trato (trick-or-treat) y el tallado de calabazas. Mientras que algunos son buenos, otros son un no.

Antes de que el CDC emitiera su guía, algunas ciudades ya habían comenzado a limitar las festividades. Los Ángeles primero prohibió el truco o trato, luego rebajó su prohibición a una recomendación. Otras ciudades de Estados Unidos cancelaron eventos anuales o restringieron severamente el número de asistentes permitidos este año.

En las redes sociales, la gente escribió sobre la posibilidad de lanzar golosinas a los niños inmóviles en sus patios para que los jóvenes no tengan que dejar sus burbujas pandémicas. Otros consideraron palos largos con ganchos para cubos de dulces al final, que ofrecían distanciamiento social en el momento de la recolección, o rampas largas para enviar los dulces a los destinatarios disfrazados.

De cualquier manera, parece que la gente está ansiosa por encontrar una forma de disfrutar las vacaciones. Descubra cómo puede celebrar con seguridad el día más espeluznante del año a continuación:

Ir a un huerto de calabazas

Riesgo moderado a alto. Si planeas ir a un huerto o un huerto de calabazas, debes asegurarte de que las personas usen desinfectante de manos antes de tocar calabazas o recoger manzanas, usar máscaras y mantener el distanciamiento social, dijo el CDC.

Las actividades de mayor riesgo en el huerto de calabazas incluyen paseos en heno o en tractor con otros, así como casas embrujadas bajo techo. El CDC también dice que no debe viajar muy lejos para llegar a un huerto de calabazas, ya que corre el riesgo de propagar el virus a otras comunidades.

Tallar calabazas

Riesgo bajo. Esta es una actividad perfectamente segura si está tallando solo con las personas que viven en su casa. O también puede tallar afuera con vecinos y amigos, siempre y cuando todos se mantengan a una distancia de 6 pies.

Asistir a los desfiles de Halloween

Riesgo moderado. Si va a ir, asegúrese de que se usen máscaras protectoras y que las personas puedan permanecer a más de 6 pies de distancia, señaló el CDC.

Ir a fiestas de Halloween

Riesgo moderado a alto. Una fiesta de Halloween pequeña, al aire libre y socialmente distanciada es una forma relativamente buena de celebrar la festividad, según el CDC.

El CDC no recomienda fiestas en interiores de ningún tipo.

Usar disfraces y máscaras

Riesgo moderado. Si bien los disfraces en sí no son necesariamente peligrosos, una máscara de disfraz no sustituye a una máscara de tela. Sin embargo, usar una mascarilla debajo de una máscara de disfraz puede ser peligroso porque puede no ser tan transpirable, explicó el CDC. Recomiendan deshacerse de una máscara de disfraz y simplemente usar una máscara facial con temática de Halloween.

Pedir dulce o truco

Riesgo moderado a alto. Para la forma más segura de truco o trato, el CDC recomienda truco o trato unidireccional donde las bolsas de golosinas envueltas individualmente se alinean para que las familias las agarren y se vayan mientras continúan a la distancia social (como al final de un camino de entrada o al borde de un patio).

La forma tradicional de pedir dulces con niños que van de puerta en puerta es una actividad de alto riesgo que debe evitarse, dijo el CDC.

También es importante tener en cuenta que si las personas gritan, deben estar a una distancia superior a los seis pies que se recomiendan normalmente, según el CDC.

Otras ideas de Halloween de bajo riesgo

Aunque quizás sea "no tradicional," el CDC idearon otras formas seguras de celebrar la festividad.

Una es una búsqueda del tesoro de Halloween en la que les da a los niños una lista de cosas con temas de Halloween para buscar y los lleva a caminar por el vecindario para admirar las decoraciones y buscar sus artículos. O, si quieres algo más parecido al truco o trato, puedes esconder dulces en la casa y hacer que los niños los busquen, como una búsqueda de huevos de Pascua.

Otra opción es poner las cosas en línea con un concurso de disfraces virtual con amigos y familiares. O podrías hacer una noche de cine con el tema de Halloween en casa con las personas que viven contigo. Una noche de cine al aire libre con amigos también es una opción, pero el CDC dice que entonces es una actividad de riesgo moderado.