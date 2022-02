Autoridades: Delincuentes utilizan “Airtags” para rastrear a sus víctimas

Cada día se hacen más populares los pequeños dispositivos que ayudan a encontrar las cosas, se les conoce como “Airtags”, pero los malhechores, han descifrado una forma de usarlos ilícitamente.

Si usted tiene uno de estos aparatos, seguramente le han facilitado la vida, pero hay quienes ni siquiera los conocen, y aun así, podrían caer víctimas de estafadores o criminales. Telemundo 52 Responde explica.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Tengo un [dispositivo] para las llaves, y una en mi cartera, me encanta, ya que parece una tarjeta de crédito”, dijo Mónica Córdoba.

Según Córdoba, estos aparatos le han ahorrado mucho tiempo y dolores de cabeza.

“Fue un regalo de parte de mi pareja, puesto que hay personas como yo que tenemos tendencia a perder las cosas, como las llaves o la cartera”, dijo Córdoba.

Estos diminutos aparatos rastreadores funcionan con la tecnología Blue Tooth por medio de una aplicación en su teléfono inteligente, y existen varias marcas; Tile y Airtag, que son las más populares.

Los datos de millones de clientes de la empresa T-Mobile quedaron expuestos tras un ataque cibernético. Hoy Telemundo 52 Responde explica que puede hacer usted en este caso para protegerse de robo de identidad.

Estos dispositivos se pueden conseguir en forma de llavera, tarjeta o pastillas diminutas que se adhieren a artículos que suelen desaparecer fácilmente, como las carteras o llaves.

“Lo tengo en la tarjeta para entrar al trabajo, en el maletín, y en la computadora”, añadió Córdoba.

Pero como con toda tecnología, existen ya reportes del uso ilícito de los dispositivos.

La modelo Brooks Nader dijo que estaba en un bar en Manhattan cuando aparentemente alguien le metió un rastreador "Airtag" de Apple en el bolsillo de su abrigo.

Una joven soldado recibió una cuenta telefónica de más de 11,000 dólares. Telemundo 52 Responde pudo solucionar el caso, pero le recuerda a los televidentes que es muy importante que todo usuario se informe bien del costo de sus servicios antes de viajar.

El dispositivo, del tamaño de una moneda, se enlaza a la aplicación "Find My''... diseñada para ayudar a rastrear artículos.

Nader dijo que cuando llegó a su casa, recibió una notificación diciendo que la estaban rastreando.

Nader estima que el "Airtag" estuvo en su bolsillo por cinco horas, sin que ella se diera cuenta, lo que significa que, el propietario del dispositivo pudo seguir cada uno de sus pasos, antes de que ella recibiera la notificación. Y aunque denunció el incidente, Nader no pudo presentar un informe policial porque según le dijeron: no se cometió ningún delito.

Pero al parecer, Nader, no está sola. En las redes sociales otras dicen haber encontrado un "Airtag" en sus pertenencias. "Me informaron que tengo un "Airtag" que me sigue", dijo. Agencias del orden en todo el país advierten que estos dispositivos pueden ser utilizados para seguir automóviles e incluso robarlos.

Omar Palomares aprovechó la increíble oferta online de Walmart, pero a las horas recibió un mensaje en el que le aclaraban que era un error. Así se resolvió su reclamo a través de Telemundo 52 Responde.

Apple informó que ya actualizó sus dispositivos ''Airtag'' para que se active de una alarma si están lejos de sus dueños por más de ocho horas.

“Tomamos la seguridad del cliente muy en serio y estamos comprometidos con la privacidad y la seguridad de ‘Airtag’”. Explicaron que su tecnología ahora "informa a los usuarios si tienen consigo un "Airtag" desconocido".

Por su parte Tile informó que toma muy en serio la seguridad de los consumidores, y está trabajando de cerca con grupos de apoyo a víctimas de violencia doméstica para mejorar su producto, y, además, lanzará la opción ''Scan and Secure'' para detectar los dispositivos que estén cerca de usted, sin su autorización.

Córdoba, quien además de usuaria de estos dispositivos, es policía, y ofreció algunas recomendaciones: “Revisar los abrigos cuando llegues a casa si estabas en un lugar [público], y revisar el vehículo”.

Como con todas las cosas nuevas que tienen un buen motivo, siempre hay alguien que quiere causar el mal", agregó Córdoba.

Así que si encuentra uno de estos aparatos entre sus cosas y sospecha que alguien lo está siguiendo o rastreando, de inmediato repórtelo a la policía, y deshágase de él.