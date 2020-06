Autoridades de los Ángeles no prevén cargos contra manifestantes

Los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Los Ángeles indicaron que no perseguirán sanciones penales o financieras contra los manifestantes que han sido detenidos, informaron este lunes.

La decisión sigue a las quejas de muchos de los arrestados de que pasaron horas con esposas de plástico en autobuses abarrotados sin justificación, dejándolos con lesiones y potencialmente exponiéndolos al coronavirus, informó el Los Angeles Times.

Muchos de ellos fueron detenidos la semana pasada por violar las reglas del toque de queda o por no dispersarse después de que la policía de Los Ángeles declarara ilegal su protesta.

Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y Black Lives Matter L.A. alega que el toque de queda reprimió ilegalmente las protestas protegidas constitucionalmente y violó la libertad de movimiento de las personas.

Las organizaciones también denunciaron videos que muestran a los agentes de policía respondiendo con violencia contra los manifestantes, balanceando bastones y disparando proyectiles de espuma y esponja.

Esos defensores dijeron que la nueva postura de la ciudad no resuelve todas las preocupaciones descritas en la demanda. Agregaron que los funcionarios no deberían hacer frente a las repercusiones, sino desestimar los cargos de inmediato.

“Dado lo que hemos visto esta semana con respecto a cómo LAPD hizo cumplir el toque de queda, los numerosos videos y reportes de noticias sobre fuerza excesiva y tácticas de emboscada, cualquier acción del abogado de la ciudad para obligar a las personas a defenderse de los cargos de toque de queda sería equivale a sancionar la represión policial'', dijo Adrienna Wong, abogada principal de la ACLU.

Los manifestantes se juntaron para decirle "no más" a la brutalidad policial.

Aunque los funcionarios de la ciudad dijeron que esos manifestantes no enfrentarán cargos criminales, no está claro cómo las autoridades planean resolver sus casos, según The Times.

El abogado de la ciudad Mike Feuer dijo que el proceso será “no punitivo” y “fuera de los tribunales”, y el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo que los funcionarios se inclinan por la indulgencia para cualquier persona que no sea sospechosa de vandalismo.

Moore dijo que el proceso se centrará en educar a los arrestados sobre la justificación legal del toque de queda y las órdenes de dispersión, “para que las personas estén más equipadas para comprender sus responsabilidades si se encuentran en una situación similar en el futuro”.

Moore y Feuer declinaron dar más detalles, pero dijeron que más información estaría disponible el lunes. La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, cuya oficina manejaría las infracciones de toque de queda en partes del condado sin su propia oficina del fiscal local, dijo que su oficina “no va a encargarse” de casos de toque de queda.

Ella dijo que apoya la 1ra Enmienda y que su oficina tiene casos más importantes en los que encargarse.

La policía y los fiscales siguen investigando casos contra personas acusadas de delitos graves.

Rob Wilcox, portavoz de Feuer, dijo que la oficina del fiscal de la ciudad había recibido al menos 30 casos de saqueo de la policía.

Por la noche se podía ver un altar improvisado alumbrado por velas en la intersección de la calle Highland y el bulevar Hollywood.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha formado un grupo de trabajo con otras agencias, incluidos el FBI y el Departamento de Policía de Santa Mónica, para recopilar pruebas y presentar cargos adicionales también.

Moore dijo que aunque la Guardia Nacional se iba de la ciudad el domingo, alrededor de 250 personas permanecerían en espera en una instalación militar cercana.

El jefe de policía dijo que la policía de Los Ángeles también está comenzando a desmovilizarse. Alrededor de la mitad de los oficiales de la fuerza tendrían sus primeros días libres en una semana los lunes y martes, y la otra mitad los miércoles y jueves, dijo.