El copropietario de un restaurante de Burbank fue arrestado el jueves por presuntamente violar una orden judicial de cierre de su negocio debido a violaciones de seguridad en el último desarrollo en una batalla prolongada por las restricciones pandémicas.

Lucas Lepejian, de 20 años, fue arrestado el jueves, alrededor de las 8 p.m., por un delito menor y fue liberado alrededor de las 10:30 p.m., según el Centro de Información de Reclusos del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. El arresto de Lepejian se produjo poco después de la reapertura del restaurante.

Lepejian habló con periodistas fuera de la cárcel.

"Fueron realmente geniales y todo eso, pero me esposaron, me pusieron en la parte de atrás, me dijeron que me arrestaban por violar la orden de restricción", dijo Lepejian. "Me han entregado, como, decenas de miles de papeles. No sé exactamente qué pecado tienen todos esos papeles. Son todas estas exhibiciones y cosas así, así que ya veremos".

Es probable que los papeles sean documentos entregados por la ciudad en relación con una disputa de larga data sobre las restricciones pandémicas. Los equipos regresaron al sitio en el Bulevar Magnolia el viernes temprano para abordar el edificio una vez más.

Un letrero escrito a mano en una pizarra decía: "Entra por la puerta lateral". No quedó claro de inmediato quién colocó el letrero.

El restaurante fue etiquetado en rojo por la ciudad de Burbank el miércoles después de que los funcionarios de la ciudad dijeron haber enviado a un grupo de trabajo para inspeccionar el negocio y encontraron varias “violaciones de seguridad e incendios”. Los funcionarios de la ciudad dijeron que primero emitieron una etiqueta amarilla como aviso de que el edificio sería etiquetado en rojo el 31 de marzo.

"Hay múltiples violaciones de seguridad contra incendios que se han informado al propietario de la empresa. Estas violaciones pueden crear peligros para la seguridad de la vida de cualquier ocupante en la estructura", dijo el jefe de bomberos de Burbank, Eric García, en un comunicado.

Los dueños del restaurante y la ciudad de Burbank han estado en una disputa de meses. La ciudad tiene una demanda civil en los tribunales contra el restaurante.

La semana pasada, un juez dictaminó que dejaba en vigor una orden de restricción temporal a la espera de otra audiencia programada para finales de este mes. La próxima audiencia está programada para el viernes 9 de abril.

Las autoridades dicen que el restaurante y bar ubicado en el Bulevar Magnolia ha desafiado repetidamente las órdenes de salud del coronavirus de cerrar, incluida su negativa a dejar de ofrecer cenas al aire libre cuando todo servicio en persona estaba prohibido en el condado de Los Ángeles. Cuando las puertas del restaurante se cerraron con candado el mes pasado, se quitaron las puertas.

"Descubrimos que un juez aprobó cerrar con candado nuestras puertas, así que tomamos el asunto en nuestras propias manos", dijo Lepejian. "Si no tiene puertas, no hay nada para poner candados. Seguiremos operando".

