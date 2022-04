Identifican a víctima de tiroteo que causó cierre y caos vehicular en Autopista 405

Las autoridades dieron a conocer la identidad del hombre que supuestamente abrió fuego contra los agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) que investigaban un automóvil averiado en la Autopista 405 en dirección sur el jueves.

Michael Northcott, de 37 años, cuya ciudad de residencia se desconoce, fue trasladado a un hospital en condiciones desconocidas, informó CHP. No estaba claro qué cargos enfrentaría, informó CHP.

Northcott recibió disparos de los agentes el jueves, lo que provocó el cierre de una de las autopistas más transitadas del país durante una hora mientras la policía investigaba los disparos, enredando el tráfico en toda la región.

El oficial de CHP, José Barrios, dijo a los periodistas que el tiroteo ocurrió en la 405 en dirección sur cerca de Skirball Center Drive, alrededor de las 2:50 a.m.

Según Barrios, los agentes vieron un Ford Mustang rojo dañado detenido en el arcén derecho de la autopista con las bolsas de aire desplegadas y se detuvieron para investigar.

Cuando se acercaron al vehículo, vieron a un hombre, luego identificado como Northcott, parado cerca, dijo Barrios. Cuando el hombre vio a los oficiales, "fue entonces cuando metió la mano en el vehículo, sacó un arma y comenzó a dispararles".

Los oficiales devolvieron el fuego e impactaron al hombre, quien fue llevado al Centro Médico Ronald Reagan UCLA en condición desconocida. Barrios dijo el jueves por la tarde que, aunque se desconocía la condición del sospechoso, todavía estaba vivo.

Los oficiales no resultaron heridos, aunque Barrios dijo que algunos disparos impactaron en la patrulla de los oficiales.

Se desconocía cuántos disparos se realizaron, pero las imágenes de la escena mostraron decenas de marcadores de evidencia en el suelo cerca del Mustang, cada uno de los cuales probablemente indicaba un casquillo de bala gastado.

Barrios dijo que aún no estaba claro cómo se dañó originalmente el Mustang, y señaló que se necesitaría una colisión significativa para que se desplegaran las bolsas de aire. Dijo que no estaba claro si el hombre era el dueño del automóvil, pero no se creía que el vehículo fuera robado.

Tampoco hubo indicios de por qué el sospechoso abrió fuego contra los oficiales.

Las autoridades reabrieron los carriles hacia el norte, aproximadamente a las 5 a. m., pero los carriles hacia el sur permanecen cerrados mientras continúa la investigación.

EMBOTELLAMIENTO DE TRÁFICO

Ambos lados de la Autopista 405 fueron cerrados para la investigación tras el tiroteo, aunque los carriles hacia el norte se abrieron alrededor de las 5 a.m.

Sin embargo, el tráfico en dirección sur se detuvo debido a que el cierre se prolongó durante la hora pico de la mañana. La autopista se transformó rápidamente en un estacionamiento, con miles de automovilistas varados mientras intentaban viajar desde el Valle de San Fernando hacia el Westside.

Los automovilistas que pudieron escapar de la autopista se apresuraron a encontrar rutas alternativas, incluido el Bulevar Sepúlveda y los pasos de montaña, todos los cuales rápidamente se vieron abrumados por el tráfico.

Algunos automovilistas informaron haber estado atrapados en el tráfico durante horas, sin poder encontrar rutas alternativas.

Los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles dijeron que el servicio de autobús FlyAway que transporta pasajeros desde Van Nuys al aeropuerto se retrasó al menos 90 minutos.

Dos carriles de la autopista en dirección sur finalmente se reabrieron alrededor de las 9 a.m., pero el respaldo de la autopista se extendía por millas. Los carriles restantes de la autopista finalmente reabrieron alrededor de la 1 p.m.