Cuatro personas fallecidas en choque en la autopista 110 en el sur de Los Ángeles

Cuatro personas murieron después de que su automóvil se incendiara tras chocar contra paredes de concreto a lo largo de la autopista 110 cerca de la salida de la Avenida Slauson, en el sur de Los Ángeles.

El accidente ocurrió el jueves, alrededor de las 11:40 p.m.

“El vehículo, por alguna razón, atravesó el terraplén del arcén derecho y luego se dirigió hacia la rampa de entrada hacia la Avenida Slauson, en dirección sur”, dijo el teniente Robert Gomez de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

“El vehículo luego chocó contra la barrera del sonido y quedó envuelto en llamas”.

Las imágenes de video del lugar mostraban que el sedán Infiniti de cuatro puertas estaba doblado y envuelto en llamas tras la colisión de alto impacto.

Cuando los oficiales de CHP llegaron al lugar encontraron a cuatro personas muertas dentro de los escombros.

El CHP no confirmó si este automóvil participó en carreras callejeras antes de la colisión. No está claro qué causó que el conductor del automóvil perdiera el control, pero Gómez dijo que la investigación preliminar muestra que el automóvil viajaba a gran velocidad en el momento del accidente.

Las autoridades piden a los testigos que se comuniquen con la división Central de Los Ángeles si hay alguna información al 213-744-2331.

