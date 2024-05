Motociclista se estrella tras golpear piedras arrojadas por un hombre en la autopista 110

Un motociclista se estrelló bajo una lluvia de chispas la madrugada del jueves en un tramo de la autopista, donde se vio en un video a un hombre arrojando piedras a la vía en el centro de Los Ángeles.

El accidente se reportó en la autopista 110, alrededor de las 3:30 a.m., donde aparentemente el motociclista chocó contra una de las rocas. El motociclista salió despedido de la motocicleta, lo que produjo chispas mientras seguía deslizándose por la autopista.

El hombre visto en videos arrojando piedras sobre una barandilla y hacia la autopista abandonó el lugar después del aterrador accidente.

Otros conductores se detuvieron para ayudar al motociclista, que no parecía estar gravemente herido. El motociclista regresó a la motocicleta y finalmente se alejó del lugar del accidente.

Otros conductores informaron haber golpeado las rocas en la autopista 110 cerca de la calle 23. Algunos se detuvieron al costado de la carretera para cambiar los neumáticos pinchados.

La estación hermana NBCLA contactó a la Patrulla de Caminos de California (CHP) para obtener más detalles. La agencia detuvo el tráfico en el área para limpiar las rocas antes del recorrido del jueves por la mañana.

