Investigación policial ocasiona el cierre de tramo de autopista 10 por varias horas

La autopista 10 fue cerrada la madrugada del martes por una investigación sobre un informe de disparos al este del centro de Los Ángeles.

Las autoridades respondieron a un informe de posibles disparos en la autopista en el área del este de Los Ángeles alrededor de las 5 a.m.

Dos hombres heridos en el tiroteo fueron hospitalizados en estado crítico, informó City News Service. Los detalles sobre el tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato.

Los carriles en el lado este de la carretera al oeste de la autopista 710 estaban cerrados mientras los agentes con linternas buscaban pruebas en la autopista.

El área de búsqueda incluyó un vasto tramo de la autopista, que fue reabierta alrededor de las 8:30 a.m.

