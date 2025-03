Auto para persona incapacitada tuvo problemas mecánicos: devolverlo fue casi imposible, según cliente

Una mujer compró una camioneta especial para poderla acondicionar para su hija con necesidades especiales, pero al ver que tenía problemas mecánicos, trató de devolverla, y no le fue posible.

Recientemente, María Zambrano decidió comprar una camioneta cargo van para su hija, que está incapacitada, y de esa manera poder sacarla.

Zambrano dijo que su hija nació con espina bífida, y requiere tratamientos de diálisis varias veces a la semana, así que poder movilizarla cómodamente es una prioridad total.

Con eso en mente, seleccionó una camioneta, modelo 2018, y le gustó que tenía garantía, pero contó que, casi de inmediato, tuvo problemas.

“En cuanto salí del estacionamiento que prende el “engine check” y luego, luego les hablé, entonces me dijeron, no, no, no, no se preocupe, tiene garantía”, dijo Zambrano.

Zambrano dijo que siguió manejando, pero surgieron más problemas.

“Como a las tres, cuatro millas, prendió otra luz. Entonces dije, esto ya no, se los dejé. Tuvieron cinco días con el van en el "dealer", que según lo iban a arreglar todo”, dijo Zambrano.

Pero dijo que tras la reparación, siguieron prendiéndose luces.

“Y se los volvía a llevar, y me decían que no, que estaba bien, que lo tenía que manejar”, dijo.

Pero Zambrano contó que una noche que llovió, descubrió otros problemas.

“Se le estaba metiendo agua por arriba de la cámara, estaba quebrada, también empezó a tirar aceite”, dijo Zambrano.

Fue en ese momento cuando que decidió devolver el vehículo.

“Yo le dije, ¿sabe qué? que me regresa mi dinero, me decían que no, que tenía garantía, que tenía garantía, que ya no se podía regresar”, dijo Zambrano.

Fue entonces cuando se comunicó con Telemundo 52 Responde y el equipo de inmediato se contactó con la gerencia de LA Central Ford, donde aseguraron que resolverían la situación con Zambrano.

“Luego, luego que me habló el gerente y me dijo que lo que yo decidiera hacer, y yo le dije, mire, pues lo que quiero es que me regrese mi dinero”, dijo Zambrano.

Zambrano contó que le devolvieron su depósito de $2,500, y anularon el contrato de financiamiento.

Tras resolver la situación con su cliente, LA Central Ford explicó que su personal había arreglado los desperfectos mecánicos de la camioneta tratando de complacer a Zambrano, y que todos sus carros usados tienen una política de devolución de 14 días, por lo que habrían honrado dicha política de cualquier manera, ya que para LA Central Ford, la satisfacción de sus clientes es primordial.

Telemundo 52 Responde recuerda que si un contrato ofrece una garantía, está en su derecho de exigir que esta se respete.