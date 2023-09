Auto incendiado en event de patineta en Hollywood, dice LAPD

Un carro fue incendiado y al menos de una pelea estalló el sábado en un evento de patineta en Hollywood que terminó en una llamada a la policía por disturbios.

Imágenes de video de un evento llamado “Skateboarding 2nd Hollywood Skate Jam” mostraron a cientos de personas en un estacionamiento en Hollywood Boulevard y Las Palmas Avenue. Lo que comenzó como un evento organizado terminó con la multitud alborotándose después de que estalló al menos una pelea, dijo un testigo.

“Simplemente se salió un poco de control”, según un hombre llamado Anthony.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) finalmente fue llamado al lugar por un disturbio después de que la multitud se volvió imprudente. No está claro qué llevó al enfrentamiento.

La policía dijo que no se realizaron arrestos y que no se reportaron heridos en relación con el evento. No está claro de quién fue el coche que fue incendiado.