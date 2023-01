¿Aún no tienes planes para San Valentín? Vea aquí 10 opciones en el área de Los Ángeles

Se acerca el 14 de febrero, y los niveles de estrés pueden aumentar. La idea de tener que decidir sobre un sitio, la comida, atuendos y todo lo demás puede ser abrumadora.

Para aliviar el estrés de dónde o qué hacer este San Valentín, aquí hay 10 lugares lindos y asequibles para asistir con su pareja o con amigos.

Jardines Virginia Robinson

Un paseo romántico por la mansión Robinson es un buen escape de la vida de la ciudad.

Las oportunidades para tomar fotografías son infinitas mientras camina por el jardín.

La mansión fue una de las primeras casas construidas en Beverly Hills. Era conocido por sus fiestas donde asistieron varias celebridades.

Disfruta de una linda vista de la mansión, todo mientras disfruta del jardín. Pero tenga en cuenta que solo se basa en citas.

Los invitados deben hacer una reserva con anticipación para poder unirse a un recorrido programado. No se permite entrar sin reservación.

Están ubicados en 1008 Elden Way. Para más información sobre precios y visitas programadas visite su sitio web.

Barcos de cisne de Echo Park

Los paseos románticos no solo tienen lugar en los parques, también pueden ocurrir en los lagos.

Visite el lago Echo Park para disfrutar de una hermosa vista del centro de Los Ángeles mientras pedalea en un bote cisne.

Ofrecen paseos nocturnos, lo que brinda la oportunidad de acurrucarse con su pareja y disfrutar de las luces de la ciudad.

Es una linda idea para una cita que se puede acompañar con un picnic antes o después de la actividad del bote del cisne.

Se requieren reservaciones para asegurar un horario.

Cuesta $12 por adulto y $7 por niño por una hora. Están abiertos los siete días de la semana.

Están ubicados en 751 Echo Park Avenue. Para obtener más información sobre las franjas horarias, visite su sitio web.

Parque del castillo de Sherman Oaks

¿Busca una actividad competitiva? Visite el Valle de San Fernando para un juego de minigolf.

Sherman Oaks Castle Park tiene tres actividades: golf en miniatura, una sala de juegos y una jaula de bateo.

Puede elegir uno o hacer todos y disfrutar de los bocadillos que ofrece el parque.

El horario varía, por lo que es mejor consultar su sitio web antes de dirigirse allí. Sherman Oaks Castle Park está ubicado en 4989 Sepulveda Blvd.

Para más información, visite su página en internet.

Hoguera en la playa de Dockweiler

Un momento divertido en la playa, acompañado de una cena y s'mores frente a una fogata con tu pareja es otra idea romántica.

La playa no solo ofrece una vista hermosa, sino que está cerca de LAX, lo que permite una vista cercana de los aviones que llegan y salen.

Llegar temprano tiene sus ventajas. Da tiempo a los invitados para nadar, dar un paseo, ver el atardecer y finalmente envolverse en una manta frente a la fogata.

Qué mejor manera de pasar el día que con una persona especial.

Dockweiler Beach está ubicado en 12001 Vista del Mar. Para obtener más información sobre estacionamiento, precios y otras actividades, visite su sitio web.

Mirador de Universal City

Si no es fanático de los sitios donde hay mucha gente, tal vez conducir a una vista panorámica con esa persona especial sea más su estilo.

Prepare algo para el almuerzo, la cena o algunos bocadillos y conduzca hasta el Universal City Overlook, ubicado en 7701 Mulholland Drive.

Disfrute de una hermosa vista del Valle de San Fernando y Verdugo Hills mientras come una deliciosa comida.

Para más información, visite su página en internet.

Beignet Box

Para que el día sea aún más dulce, diríjase a Ventura hasta Beignet Box.

Como en la película The Princess and the Frog de Disney, los famosos buñuelos de Tiana ahora se pueden encontrar en Studio City.

Si los dulces tradicionales del Día de San Valentín no son de su preferencia, entonces estos beignets tal vez lo puedan ser.

Vienen en diferentes tamaños de pedidos, pequeñas o grandes, y se pueden acompañar con ciertos jarabes de diferentes sabores.

Este es un lugar asequible donde puede ir con su pareja y disfrutar del sabor dulce de Nueva Orleans, Luisiana.

Beignet Box está ubicado en 12265 Ventura Blvd. Para conocer sus precios u otra información visite su sitio web.

Café de Olla

Un pequeño restaurante escondido en la ciudad de Burbank es donde se encuentra el Café de Olla.

Para evitar las multitudes en otros restaurantes conocidos en el Día de San Valentín, visite este lugar.

Sirven desayuno, almuerzo y cena.

Este restaurante se estableció por primera vez en 2015 en Burbank, California.

Ahora han abierto otra ubicación en Monrovia. La ubicación del de Burbank es 2315 W Victory Blvd. Los horarios varían según el día.

Para saber más información visite su web.

Toasted Bun

Para los noctámbulos a los que les encanta dormir y no les gusta despertarse temprano, Toasted Bun es una excelente opción si quiere desayuno más tarde.

Este es un restaurante americano donde se sirve el desayuno en todo momento.

Pero no solo se especializan en el desayuno, también sirven el almuerzo.

Visite Toasted Bun para disfrutar de la comida y el lindo restaurante.

Tienen dos ubicaciones, Van Nuys y Glendale.

El horario varía según la ubicación, así que asegúrese de consultar su sitio web para obtener más información.

Love You Latte

Perfecto para la ocasión romántica, Love You Latte es un café ubicado en el corazón del centro de Glendale.

Sirven desayuno y almuerzo con horarios que varían según el día.

Disfrute de agradables bebidas con arte en el latte.

Su misión es disfrutar de las cosas simples de la vida, así que asegúrese de disfrutar cada momento con sus seres queridos en estas fechas.

Se pueden encontrar en 275 W Lexington Drive. Visite su sitio web para obtener más información sobre su menú y horarios.

Korean Friendship Bell

Para celebrar el día del amor y la amistad, diríjase a la Campana de la Amistad Coreana.

Disfrute de una hermosa vista del océano mientras aprecia pasar tiempo con alguien especial.

Este está ubicado en 3601 S Gaffey St en la ciudad de San Pedro. Para más información, visita su página en internet.