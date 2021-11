¿Aún esperas el pago de impacto económico? Cuidado que podrían intentar robarte tu dinero

Si está esperando el tercer pago de impacto económico y recibe una notificación, tenga mucho cuidado.

De acuerdo a las autoridades, mucha gente está recibiendo un mensaje que parece ser del IRS, pero no lo es.

La tercera ronda de pagos de impacto económico, de $1,400 por persona se empezó a enviar a personas elegibles desde el 12 de marzo, pero aún hay gente que no los recibe, puesto que primero se tienen que procesar sus declaraciones de impuestos del 2020.

Si usted es elegible, y ya hizo su declaración de impuestos del año pasado, o incluso, del 2019, o aunque no presente declaración, y registro en el sitio del IRS bajo la herramienta “nonfiler”, y aún no le llega el dinero, no se preocupe, no tiene que hacer nada más para recibir este pago.

Eso sí, no toda persona que recibió los primeros dos pagos será elegible para un tercero, puesto que cambiaron los límites de ingresos, para la tercera ronda, califican quienes declaran solos, y ganaron $75 mil dólares o menos, o quienes declaran de manera conjunta, y ganaron menos de $150 mil el año pasado.

Pero tenga mucho cuidado, que aparentemente hay un correo electrónico fraudulento que han recibido muchas personas, que parece ser del irs, pero no lo es.

Las estafas telefónicas que buscan robarle a la gente su pago por impacto económico del COVID-19, se duplicaron en junio, y según las autoridades los trucos que usan los delincuentes, están cambiando con más frecuencia.

El correo le pide a la gente presionar un enlace para proporcionar los datos que supuestamente le hacen falta al IRS, y le ofrece ayuda para solicitar el pago.

Pero ojo, el enlace no es más que una trampa, si lo presiona, el estafador podría robarle su dinero, y su información personal.

Recuerde que, el gobierno no le va a llamar, mandar mensajes de texto, o correos electrónicos, ni contactarlo por los medios sociales para ofrecer ayuda para recibir.

Si recibe un mensaje así, no lo abra. Es mejor visitar directamente el sitio del IRS al www.irs.gov para averiguar si usted califica.

Y si le llega, repórtelo a la comisión federal de comercio, al sitio reportefraude.ftc.gov para que lo puedan investigar, y tratar de parar a los impostores.

Si no está seguro sobre si califica o no, visite el sitio del IRS, ahí puede dar seguimiento a sus pagos, y proveer, de manera segura, sus datos a la agencia, de ser necesario.