Aumento de casos COVID-19 podría obligar a los angelinos a quedarse casa

Los casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles están aumentando tan rápido que podrían promediar más de 4,000 por día en tres semanas y dejar al condado más poblado del país en la cúspide de un cierre y toque de queda, dijo un funcionario de salud pública el miércoles.

El condado anunció nuevas restricciones a las empresas que van más allá de las pautas estatales establecidas esta semana después de que el gobernador Gavin Newsom dijera que estaba aplicando el "freno de emergencia" para reabrir la economía para tratar de controlar un aumento repentino.

Las nuevas regulaciones entrarán en vigencia el viernes y limitarán los restaurantes, ya paralizados por el virus y que no pueden abrir sus espacios interiores, a la mitad de su capacidad al aire libre y cerrarlos a las 10 p.m. Los minoristas no esenciales están limitados a una cuarta parte de la capacidad interior.

Los cambios se producen cuando el condado ha visto su promedio de casos diarios casi triplicado desde el 1 de noviembre a cerca de 3,000. El recuento diario de casos el miércoles fue poco menos de 4,000.

Si el condado promedia más de 4,000 casos nuevos por día o 1,750 hospitalizaciones, dejaría como consecuencia que los restaurantes solo podrían ofrecer comida para llevar y entrega a domicilio. Si los casos u hospitalizaciones llegan a 4,500 o 2,000, respectivamente, el condado cerrará e impondrá un toque de queda durante tres semanas.

"No creo que sea inevitable que lleguemos allí", dijo Barbara Ferrer, directora de salud pública. "Espero con cada hueso de mi cuerpo que no lleguemos allí".

El condado de 10 millones de residentes ha tenido una parte desproporcionadamente grande de casos y muertes en el estado. Aunque representa una cuarta parte de los 40 millones de residentes del estado, tiene alrededor de un tercio de los casos y más de un tercio de las muertes.

La ciudad de Long Beach anunció un plan de ayuda financiera a propietarios de negocios, y hay $4 millones de dólares disponibles en asistencia.

El Dr. Eric Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps en San Diego, dijo que todas las nuevas restricciones implementadas o anunciadas en el estado en los últimos días son bienvenidas, pero deberían haberse hecho antes cuando los casos aumentaron por primera vez e imagina que Los Ángeles pronto se acercará a los niveles de pedidos para quedarse en casa.

"Esta es una mala situación", dijo Topol. “Es solo una respuesta lenta, lenta, incompleta. Y luego tenemos una minoría significativa de personas que no están dispuestas a aceptarlo. No tenemos ninguna aplicación. Si estás en el interior sin una máscara en medio de una multitud, no es como si te multasen. No te pasa nada ".

Ferrer dijo que las restricciones se anunciaron el martes por la noche, pero no se impusieron hasta el viernes para dar tiempo a las empresas para adaptarse. Ella reconoció que el condado estaba "un poco atrasado" en su respuesta después de hablar sobre el aumento de casos durante tres semanas.

Con el aumento de casos en todo Estados Unidos y el Día de Acción de Gracias a una semana de distancia, los funcionarios han impuesto nuevas restricciones a las empresas y han advertido cada vez más sobre la limitación de las reuniones navideñas. Pero no han llegado a emitir otra orden impopular de quedarse en casa o prohibir las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

Newsom colocó esta semana a la mayor parte del estado bajo las reglas más estrictas para la reapertura, interrumpiendo los servicios de adoración en interiores, obligando a la mayoría de los negocios bajo techo a cerrar u operar a una fracción de su capacidad y manteniendo la mayoría de las escuelas cerradas a la instrucción en persona. También se unió a los gobernadores de Oregón y Washington para instar a los residentes a no viajar y a que cualquiera se ponga en cuarentena durante dos semanas si llega de otro estado.

También reforzó los requisitos de uso de máscaras al aire libre y dijo que también estaba evaluando la efectividad de los toques de queda.

Los funcionarios de salud pública en todo el Área de la Bahía de San Francisco han discutido la imposición de un toque de queda como una forma de reducir la propagación del virus, pero no tienen planes inmediatos para hacerlo, dijo el Dr. Matt Willis, funcionario de salud pública del condado de Marin.

Un toque de queda podría indicar a las personas que no socialicen hasta altas horas de la noche y animarlas a quedarse en casa, dijo. Pero sería difícil de hacer cumplir.

“El otro principio es que debemos permitir tanta libertad como sea razonablemente posible en este período en el que la gente está haciendo tantos sacrificios”, dijo Willis. "No es algo para tomar a la ligera".

Las reglas más estrictas que entrarán en vigencia en Los Ángeles limitarían el horario comercial de 6 a.m. a 10 p.m. Los salones y otros servicios de cuidado personal solo se pueden brindar con cita previa y los clientes y el personal deben usar cubiertas para la cara.

La Dra. Linda Rosenstock, profesora de medicina y políticas de salud en la Universidad de California, Los Ángeles, dijo que el aumento repentino había puesto a todos en el condado en riesgo de encontrarse con alguien con el virus, lo que no era probable ni siquiera hace un mes.

Pero el riesgo es mucho mayor en las partes más pobres de la ciudad y el condado, donde más trabajadores esenciales viven en viviendas más densas y tienen menos opciones para ayudar a limitar el contacto con personas que pueden estar infectadas con el virus.

La nueva lista se enfoca en actividades que las personas suelen practicar durante el invierno y la temporada festiva.

"Es una historia de dos ciudades", dijo Rosenstock. “Para algunos, no es el Día de Acción de Gracias juntos. Para otros, hay menos flexibilidad en sus oportunidades para evitar la exposición a una propagación comunitaria grave”.