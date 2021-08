Dado que las infecciones por COVID-19 continúan propagándose gracias a la variante Delta altamente contagiosa del coronavirus, el condado de Los Ángeles informó el martes de otro ligero aumento en los casos en los centros de enfermería especializada, a pesar de las altas tasas de vacunación entre los residentes y el personal.

Durante la semana que terminó el 18 de julio, el condado documentó 33 casos nuevos en centros de enfermería: seis entre residentes y 27 miembros del personal. Eso es más que un promedio semanal anterior de 22 casos nuevos en total.

El personal y los residentes calificados de las instalaciones de enfermería fueron de los primeros en ser elegibles para las vacunas COVID-19. Los funcionarios del condado dijeron que el 86% de los residentes y el 85% del personal están completamente vacunados. También se requieren mascarillas y pruebas del virus de rutina.

Los funcionarios del condado atribuyeron el aumento de casos a la variante Delta y a un "pequeño número" de las llamadas infecciones de avance de las personas vacunadas.

"Los residentes de los centros de enfermería especializada a menudo son médicamente frágiles y durante esta pandemia han estado en gran riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19", dijo Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública del condado a través de un comunicado. "Afortunadamente, debido a sus altas tasas de vacunación COVID-19 y las medidas de control de infecciones en las instalaciones, no estamos viendo aumentos dramáticos en los casos de COVID-19 entre el personal y los residentes de las instalaciones de enfermería especializada, ni hemos visto aumentos significativos en las muertes.

"Para garantizar un alto nivel continuo de protección durante este aumento repentino, el personal y los residentes que aún no están vacunados deben hacerlo. Y les pedimos a todos los que planean visitar a alguien en un centro de enfermería especializada que se cubran la boca y la nariz y se vacunen por completo para evitar la transmisión a residentes muy vulnerables”.

El condado reportó otras 2,293 infecciones por COVID-19 el martes, elevando el número acumulado de toda la pandemia a 1,307,970. También se informaron otras 20 muertes, lo que le dio al condado un número total de muertos de 24,704.

La tasa diaria promedio móvil de personas que dieron positivo por el virus fue del 6.6% hasta el martes, frente al 6.2% del lunes. El promedio fue de 1.3% el 2 de julio.

Los funcionarios de salud del condado continuaron instando a las vacunas como la mejor defensa contra las infecciones por COVID-19, que afectan de manera desproporcionada a los no vacunados y los llevan a los hospitales.

Según cifras estatales, había 1,242 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID hasta el miércoles por la mañana, con 269 personas en cuidados intensivos. Los funcionarios del condado señalaron que hace un mes, el 2 de julio, solo había 280 personas hospitalizadas debido al COVID-19.

Ferrer dijo la semana pasada que de todas las personas que fueron hospitalizadas en el condado debido al COVID-19 en junio, el 92% no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunadas. La cifra fue del 95% en mayo. Durante los primeros 10 días de julio, la estadística más reciente disponible, la tasa fue del 91%.

Ferrer también dijo que el 99.8% de las muertes por COVID-19 en el condado durante los primeros seis meses del año ocurrieron entre los no vacunados. La tasa fue del 96% del 1 de abril al 30 de junio, un período durante el cual las vacunas estuvieron más disponibles.

Si bien el ritmo de las vacunas se ha desacelerado significativamente desde principios de este año, Ferrer dijo que el condado ha experimentado dos semanas consecutivas de pequeños aumentos en la cantidad de personas que reciben una primera dosis. Entre el 19 y el 25 de julio, se administraron alrededor de 70.000 dosis en el condado, unas 7.500 más que la semana anterior.

De los 10.3 millones de residentes del condado, el 60% ha recibido al menos una dosis y el 52% está completamente vacunado. Aproximadamente 1.3 millones de residentes menores de 12 años siguen sin ser elegibles para la vacuna. Entre los residentes de 16 años o más, el 72% ha recibido al menos una dosis y el 63% está completamente vacunado, según las cifras más recientes del condado. Las tasas son significativamente más altas entre los residentes mayores, con el 89% de los residentes del condado de 65 años o más con al menos una dosis y el 79% completamente vacunado.

Hay 772 sitios del condado que ofrecen vacunas esta semana, incluidas farmacias, clínicas, sitios comunitarios y hospitales y 312 sitios donde los equipos móviles están ofreciendo vacunas, que se concentran en áreas de mayor necesidad y más afectadas.

Los casos en todo el estado también están aumentando, principalmente entre las poblaciones no vacunadas, dijeron los funcionarios de salud. La gran mayoría de los casos nuevos en California se encuentran entre los no vacunados, con tasas de casos un 600% más altas entre los no vacunados que entre los vacunados.