El departamento de Policía de Los Ángeles advierte sobre una tendencia delictiva de asaltantes que acechan a sus víctimas siguiéndolos hasta sus autos o casas.

Las autoridades aseguran un rápido aumento, en lugares como Melrose, el distrito de Joyería y restaurantes.

Roberto Zasuesta tiene más de 25 años caminando por la Calle Broadway para llegar a su trabajo y nunca le había sucedido nada.

“Me siguió un hombre moreno, me miraba, y me paraba, yo pensé que estaba esperando el autobús, pero me agarró por atrás del cuello y hasta traigo lastimado el cuello, vengo a ver al doctor. [El atacante] me tiró al suelo, y me dio una patada y ahí me tiró la mochila y me quitó el celular y se lo llevó”, contó Roberto Zasueta, trabajador de limpieza.

La policía de Los Ángeles advierte a los residentes y turistas sobre un aumento en asaltantes que persiguen a sus víctimas hacia sus autos y casas en Melrose, Distrito de Joyería y restaurantes de renombre.

“Mientras llegan a su vehículo o caminan a otro lugar son perseguidos y confrontados por sospechosos armados”, dijo Michael Moore, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La división de robos y homicidios del Departamento de Los Ángeles lo llaman una tendencia delictiva. Muchos de los incidentes en zonas turísticas y concurridas han sido aptadas en cámaras de vigilancia

Una joyería dentro del distrito de Los Ángeles tiene que cerrar a las 6 p.m., ya que después de esa hora es imposible andar en la calle.

“Pero ahora no es solo que te roban sino que te matan”, dijo Johanna Suárez, vendedora de joyería.

Suárez asegura que ha visto un aumento de fuerzas policiales en los últimos días.

“Desde temprano, desde la madrugada acá en la noche, todo el día”, añadió Suárez.

El blanco de los delincuentes son joyerías, incluyendo relojes, anillos o atractivos collares, así como también vehículos de lujo.

Las recomendaciones por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles son las siguientes:

Estar al pendiente de tu entorno

Mantener objetos personales escondidos

De ser perseguido, llamar al 911

De ser asaltado, no poner Resistencia

Tomar nota de sospechosos/ vehículo

El departamento de policía asegura que han realizado detenciones de personas, pero no han dado una cifra.