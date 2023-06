Aumenta el salario mínimo a partir del 1 de julio del 2023 en el condado de Los Ángeles

A partir del primero de julio aumenta el salario mínimo en el condado de Los Ángeles, pero descifrar cuál es esa cantidad, a veces resulta confuso, pues hay algunas áreas del condado, que tienen su propio salario mínimo.

En Telemundo 52 Responde hablamos con las autoridades encargadas, para despejar dudas.

Hemos recibido múltiples preguntas del público sobre cómo pueden descifrar el sueldo mínimo que les corresponde, y también, cómo reportar si a ellos no les están pagando lo debido.

Cada primero de julio, el sueldo mínimo aumenta en el condado de Los Ángeles, y este año, el mínimo sube a $16.90 por hora. Pero no en todos lados, y eso genera mucha confusión.

Algunas de las dudas que llegan a Telemundo 52 Responde son: ¿cuánto me deben de pagar si trabajo en el condado de Los Ángeles, pero no en la ciudad de Los Ángeles? O, ¿si mi trabajo está en un área no incorporada del condado, pero a veces mi jefe me manda a trabajar a otra ubicación que tiene el negocio, que está en una ciudad que tiene su propio sueldo mínimo, ¿cuál sueldo me corresponde?

“Es el lugar donde trabaja, lo que determina la jurisdicción. Los empleadores deben agregar el aviso del condado en el área de trabajo”, dijo Maggie Becerra, Directora Ejecutiva del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios.

Así que si trabaja dos o más horas a la semana en un área no incorporada, se aplica el salario mínimo local.

Por ley, los empleadores deben poner letreros en una área visible, para que sus trabajadores se enteren de lo que les corresponde ganar, pero, si no los encuentra, o no los entiende.

“Nuestros consejeros pueden ayudarle a determinar qué salario mínimo se aplica”, dijo Becerra.

Y es que, en ciertas zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles, el sueldo es diferente.

“Hay varias ciudades que adoptaron sus propias tazas de salario mínimo. Como la ciudad de Los Ángeles que será de $16.78 por hora”, dijo Becerra.

Dos de las ciudades que establecieron su propio salario mínimo, que es más alto que el del condado, son Pasadena, donde será de $16.93, y West Hollywood donde, por ley, se debe pagar un mínimo de $19.08 por hora a partir del 1 de julio.

Para salir de dudas, puede llamar al Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios, al 1-800-593-8222, o visitar workers.Lacounty.Gov o incluso, puede mandar un correo electrónico con sus dudas al respecto a wagehelp@dcba.Lacounty.Gov

Y si su jefe no le está pagando lo que por ley debería, también comuniquese sin miedo.

“Pueden presentar una queja o pregunta de forma anónima. También vale la pena señalar que el estatus migratorio, no se considera cuando se investiga un lugar de trabajo”, agregó Becerra.

Por cierto, si en su lugar de trabajo no han estado pagando lo debido, y los trabajadores lo reportan, las autoridades deben estudiar su caso y si determinan que hubo violaciones, los afectados podrían recibir todos sus salarios atrasados hasta por 4 años.