Hombre destruye con un hacha la bateria de un músico en un parque de Santa Clarita

Un hombre que empuñaba un hacha cortó en pedazos la batería de un músico aficionado en un extraño ataque captado en video en un parque del sur de California.

El baterista Andy Torres dijo que estaba practicando el sábado por la mañana en Todd Longshore Park en Canyon Country, al noreste de Santa Clarita. El video muestra a Torres, con una máscara de luchador, de pie y corriendo para ponerse a salvo mientras el hombre embiste, a la vista de la cámara, y comienza a blandir el hacha.

“Por el rabillo del ojo, veo a un hombre blanco que viene detrás de mí con un hacha”, dijo Torres. “Sin advertencia, sin nada. Fue directo a la batería".

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles confirmó que se presentó un informe delictivo sobre el ataque en el departamento. No se reportaron arrestos. Torres dijo que también obtuvo un video del automóvil del hombre y proporcionó esa información a las autoridades.

Después de destruir los tambores de Torres, el hombre sacó una pistola de su chaqueta, dijo Torres.

“Ahí fue cuando realmente me enfurecí”, dijo.

Torres no resultó herido. El video muestra al hombre alejándose por un camino y de regreso a su automóvil.

Torres. 36, dijo que la batería fue un regalo de amigos. Dijo que es reacio a tocar de nuevo cerca del parque al norte de Los Ángeles, donde solía encontrar tranquilidad practicando con su batería.

"Esa pequeña batería significa todo para mí", dijo Torres.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.