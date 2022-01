Atacantes dejan a padre e hijo ensangrentados e inconscientes en Toluca Lake

Después de que un padre y su hijo quedaran ensangrentados e inconscientes en Toluca Lake en un aparente ataque al azar, una madre no se ha dado por vencida en encontrar a los atacantes, y algunas celebridades incluso compartieron la historia en sus redes sociales para encontrarlos.

En agosto, mientras Jay McLean estaba tomando con sus dos hijos en el restaurante "Mrs. Robinson's Pub", anteriormente conocido como "Timmy Nolan's" en Toluca Lake, fue atacado y dejado inconsciente.

El incidente ocurrió cuando uno de los hijos salió para afuera para llamar a un Uber y fue atacado por tres hombres, cuyas imágenes fueron capturadas en imágenes de cámaras de vigilancia.

El padre intervino rápidamente para proteger a su hijo cuando fue golpeado por uno de los atacantes y lo dejó inconsciente en el suelo.

La exesposa de McLean, Cheryl McLean, no ha parado de buscar e identificar a los sospechosos que atacaron a su familia.

“Miramos las imágenes. [Los atacantes] nunca les hablan, nunca se cruzaron con ellos”, dijo.

La familia dijo que el ataque no fue provocado y que solo quisieran justicia por lo que sucedió.

Jay y su hijo mayor quedaron inconscientes cuando fueron encontrados por el hijo menor. Jay, quien ha trabajado para los parques temáticos de Disney durante 40 años, sufrió magulladuras en la cara, múltiples huesos rotos y ansiedad por el ataque.

“Sigue siendo mi trabajo protegerlos, así que sí, me preocupo mucho”, dijo.

Según LAPD, todavía es una investigación abierta y no se han realizado arrestos relacionados con el ataque.

Cheryl con frecuencia cuelga volantes con fotografías de los sospechosos en el área tratando de obtener información. El incidente y los volantes han ganado tracción social siendo publicados por celebridades, incluida la estrella de "This is Us" Chrissy Metz y "Real Housewives" Kandi Burruss.

Se insta a cualquier persona con información sobre el asalto comunicarse con el detective Avina de LAPD en North Hollywood al 818-754-8461 o Detective Fournier al 818-754-8451. Las llamadas realizadas fuera del horario comercial o los fines de semana se pueden dirigir a 877-527-3247.

Se pueden llamar sugerencias anónimas a Crime Stoppers al 800-222-8477 o en línea en lacrimestoppers.org.