Atacan despiadadamente a un adulto mayor mientras trabajaba en Baldwin Park

Un adulto mayor fue agredido, sin razón aparente, mientras estaba trabajando en un centro comercial de Baldwin Park.

“Mi papá no se merecía eso. Ayer que fui a visitarlo ni siquiera me reconocía. Es muy triste. El no sabe lo que le pasó”, dijo Brenda Murillo, hija de la víctima.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Exigiendo justicia, Murillo dice sentirse indignada y furiosa por la brutal agresión que sufrió su padre la madrugada del martes.

“Esta persona tiene que estar en la cárcel. No es justo que esté afuera. Nomas queremos justicia”, dijo Murillo.

En forma artera y sin motivo aparente, Arturo Espinoza de 64 años fue atacado cuando iniciaba su jornada de trabajo en el estacionamiento de un centro comercial en Baldwin Park.

“Es crimen porque a mi esposo lo golpearon, lo dejaron inconsciente”, agregó la esposa de la víctima, Celia Ríos. “Yo quería morirme al ver a mi esposo en esas condiciones después de ser un hombre tan trabajador.”

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa como el sospechoso golpea y empuja a la victima por la espalda, quien al caer se golpea la cabeza contra el pavimento.

“Su cartela la tenía, con licencia, sus tarjetas de crédito. Lo único que no tiene es su teléfono, por eso es la maldad que hicieron. No sabemos porque le hicieron eso”, dijo Ríos.

El señor Espinoza fue trasladado al Centro Medico USC para ser atendido de las lesiones que sufrió. Aun cuando su condición es estable, su hija lamenta que aun le espera un largo periodo de recuperación y señala que el no recuerda nada de lo ocurrido.

“Mi papá nunca se dio cuenta lo que había pasado. El pensó que se había golpeado en la cabeza, pero nunca miró quien lo golpeo por atrás”, destacó Murillo.

La policía de Baldwin Park informó que se encuentran analizando los videos de seguridad para capturar al sospechoso quien, de acuerdo con un testigo, fue descrito como un hombre calvo quien vestía una sudadera roja y llevaba una mochila a cuadros.