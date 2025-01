Así contribuyen artistas latinos a ayudar a víctimas y bomberos de incendios

Dos de los incendios más destructivos en la historia de California siguen ardiendo y la comunidad angelina ha mostrado su apoyo a las víctimas, incluso algunos artistas latinos han puesto su granito de arena.

Artistas como Alejandro Fernández, Peso Pluma, Eva Longoria, Karol G, Maná y Fuerza Regida han publicado en sus redes el amor que le tienen a Los Ángeles, además de apoyar a algunas organizaciones a ayudar a las víctimas.

“Empecé mi carrera en USA en Los Ángeles. Tengo tantas memorias de esta gran ciudad y de los fans que me han recibido siempre con mucho cariño. Me rompe el corazón ver la situación: los incendios, la pérdida de vida y propiedad, el sufrimiento”, publicó Alejandro Fernández en su página de Instagram.

Fernández señaló que está apoyando al Departamento de Bomberos de Los Ángeles (@lafdfoundation) y al Wildfire Relief Fund 2025.

“Es momento de regresar a esta magnífica ciudad lo que a tantos nos ha dado. Los Ángeles, estamos contigo. Los quiero”, dijo.

Mientras tanto, la actriz mexicoamericana Eva Longoria anunció en Instagram una donación de $50,000 a la organización This is About Humanity. La actriz luego donó un millón de dólares a la Fundación Comunitaria Latina y al fondo de recuperación de la vida silvestre de la Fundación Comunitaria de California.

"Espero que podamos unirnos y apoyar a estos miembros resilientes de nuestra comunidad. Si puedes, comparte, vuelve a publicar o dona. El enlace está en la biografía", dijo.

El cantante mexicano de música regional, Peso Pluma, también envió un mensaje en sus redes social de TikTok apoyando a los bomberos.

“Aquí estoy en California, lo que es mi segunda casa, muy apenado y muy triste por lo que ha estado pasando en Los Ángeles, California, dándolo gracias a todos los bomberos”, dijo el cantante, quien añadió que ha donado a supportlafd.org para ayudar a los bomberos que han estado trabajando arduamente para apagar los devastadores incendios.

El grupo regional mexicano Fuerza Regida ofreció sus oraciones para Los Ángeles y alquilaron un hotel para ayudar a las personas impactadas por el incendio.

Por otra parte, el grupo de rock en español, Maná, mostró su solidaridad a través de su página de Instagram, donde pidieron a sus fanáticos y al mundo artístico hacer una donación a una organización ayudando a las víctimas.

“Los Ángeles ha sido familia y un segundo hogar para Maná”, publicaron en su red social.

“Llamemos a toda la comunidad mexicana y latinoamericana en Estados Unidos, hay que ponerle hoy por hoy, lo que se pueda”, dijo Fher Olver, líder de la banda.

El grupo también ofreció una lista de las organizaciones que ellos habían apoyado.

Y el 16 de enero, la cantante colombiana Karol G anunció una línea de ropa para recaudar fondos para las víctimas de los incendios. Todos los fondos se irán a las familias impactadas, una colaboración que hizo con Con Cora Foundation y Iscreamcolour.

“Están en mi corazón. Nos hemos unido con Fundación Con Cora e Iscreamcolour para crear dos piezas que representan la solidaridad con los afectados por uno de los incendios forestales más devastadores en la historia de California”, publicó la cantante en la cuenta de Instagram de Fundación Con Cora.

La página señaló que el 100% de las ventas serán destinadas al YMCA of Metropolitan Los Angeles (@ymcla) que tiene objetivo ayudar a las familias afectadas por los incendios que destruyeron los hogares de cientos de familias.

Los artículos de venta es una sudadera o un bolso. Mira aquí.