Asesinan a sangre fría a padre de tres hijos

Los investigadores de la oficina del Sheriff en Artesia buscan a él o los responsables de disparar mortalmente a un padre de tres hijos que regresaba a casa esta madrugada.

La víctima, fue asesinada frente a un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles 168 y Pioneer, donde familiares han colocado un altar improvisado, esto mientras los detectives recorrían el vecindario en busca de vídeo de vigilancia para dar con él o los responsables.

Los familiares identificaron a la víctima como Carlos Martínez de 35 años y padre de tres hijos.

Según los vecinos, eran después de las 2:30 a.m. cuando los residentes despertaron a los sonidos de disparos.

“[Uno debe de] tirarse al suelo, porque no sabe uno a quien le va a tocar la bala”, dijo Mario de La Rosa, vecino que escuchó los disparos.

Martínez falleció en la escena. Familiares afirman que regresaba de trabajar cuando fue abatido a tiros en la cuadra 11800 de la calle 168 en Artesia.

“Primero se escuchó que pasó un carro recio, y de repente se oyó que volvió a pasar el mismo carro, yo pienso que era el mismo, y luego se oyeron los balazos”, indicó de La Rosa.

La expareja de Martínez y madre de sus dos hijos afirma que la víctima no tenía conflictos con nadie, y era un hombre que trataba de salir adelante trabajando hasta altas horas de la noche.



“Me duele porque dejó a sus hijos y eso no es justo”, dijo Alexis Alvarado, expareja de la víctima.



Los investigadores de la oficina del sheriff desconocen porque Martínez fue el blanco del mortal ataque y aseguran que carecen de pistas para dar con el paradero de él o los pistoleros.



“Muchas preguntas no sabemos porque fue porque él no era “gangster” (pandillero), no era del barrio, él era padre”, contó Joe Martínez, tío de la víctima.

Durante todo el día, familiares y amigos han llegado hasta el terreno baldío donde la víctima fue asesinada, para rendirle tributo con flores y veladoras, y esperan que se haga justicia.



“Era un chavalo muy buena gente, no se metía con nadie, lo que hacía era juntar botes para poder sobrevivir”, agregó de La Rosa.

Los familiares de la víctima aseguran desconocen cualquier motivo que hubiera llevado a alguien a quererle hacer daño a Carlos Martínez y no descartan la posibilidad de que se trate de un robo, aunque la policía no ha dicho que haya indicios de tal crimen.