Aseguran que no hay ningún plan para vacunar a jugadores de los Lakers

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles dijo el miércoles que no estaba al tanto de ningún esfuerzo para proporcionar vacunas de COVID-19 a los miembros de la organización de los Lakers, siguiendo un informe de ESPN que indicaba que las dosis se administrarán esta semana a personas no especificadas del club.

El informe de ESPN, que cita fuentes no identificadas, dijo que los miembros de la “organización” recibirían vacunas esta semana.

No especificó si eso se refería a jugadores o miembros del personal.

La popularidad de la taquería comenzó desde sus inicios pero saltó de un día para otro cuando el jugador de los Lakers Anthony Davis pidió una orden de tacos al regresar a Los Ángeles tras derrotar al Miami Heat en el sexto juego del campeonato de la NBA, ganado el título 17 del equipo.

Al entrenador de los Lakers, Frank Vogel, se le preguntó el martes por la noche sobre posibles vacunas y dijo: “Se ha hablado de intentar conseguirlo, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo”, según ESPN.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo a los periodistas el martes que no sabe “nada sobre la vacunación de los jugadores de los Lakers”, y agregó que el jugador Laker promedio probablemente no sería elegible para recibir vacunas según las pautas actuales.

“Cualquier jugador de los Lakers con una condición de salud subyacente grave es obviamente elegible, al igual que cualquier miembro del personal, al igual que cualquier residente aquí en el condado de Los Ángeles”, dijo Ferrer. “Pero más allá de eso, todavía no hemos abierto las vacunas para todos los mayores de 16 años. Así que no he escuchado nada sobre esto...Esas dosis no provienen de las dosis del condado de Los Ángeles, porque no sabemos nada sobre esto”.

Muestra a la escuadra angelina, junto con Kobe Bryant sosteniendo el trofero de este nuevo campeonato.

La elegibilidad actual del condado para las vacunas incluye a los trabajadores de la salud, los residentes y el personal de atención a largo plazo, los trabajadores esenciales seleccionados, cualquier persona de 65 años o más y cualquier persona mayor de 16 años con un problema de salud subyacente grave que los ponga en alto riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19.

Varios equipos de la NBA reconocieron durante la semana pasada que los miembros de las organizaciones habían sido vacunados. Los Atlanta Hawks y Portland Trail Blazers han declarado que más de una docena de jugadores de cada equipo han sido vacunados.

La elegibilidad para las vacunas puede variar ampliamente en diferentes estados, con algunos estados y condados mucho más avanzados en el programa de vacunación.