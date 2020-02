Aseguran que agentes de ICE intentaron sorprenderlos

Dos residentes de Santa Ana estuvieron a punto de ser detenidos al ser sorprendidos el martes por agentes de inmigración en incidentes no relacionados, pero ocurridos en un mismo barrio.

En ambos casos los residentes de Santa Ana grabaron parte de los encuentros que tuvieron con los agentes que, según ellos, primero se presentaron como policías. Las acciones de los oficiales ocurrieron a media milla de distancia uno del otro.

Llanto y plegarias es lo que se escucha de una familia desesperada, mientras el jefe de la casa se encierra en una camioneta para evitar ser arrestado por quienes cree son agentes de inmigración.

“Es muy terrible estar dormida y que te hablen y te digan que tu esposo está detenido por ICE”, dijo Patricia Marquina, esposa del hombre que fue rodeado por agentes de ICE.

Según Marquina, su esposo Octavio Martínez se dirigía al trabajo a las 6:30 a.m. cuando, afuera de su casa, fue interceptado por los agentes.

“Pero a mí me dio por cerrar las puertas y subir los vidrios, porque ya había visto un caso similar en las noticias”, contó Octavio Ramírez, quien fue rodeado por los agentes de ICE.

Para su protección, Martínez comenzó a grabar desde adentro de su vehículo, estacionado en la cuadra 800 al sur de la calle Townsend.

Martínez asegura que escuchó a los oficiales diciendo que no se iban a mover, y que podrían estar sentados en el mismo lugar todo el día.

Martínez entonces les preguntó que si tenían una orden, pero asegura que, al no quererse entregar, se sintió amenazado.

“Un hombre me amenazó con su pistola de láser y me dijo: ‘Te voy a dar un láser si no abres la puerta’, y yo les dije: ¿dime qué hice? ¿Por qué me están atacando así? ¿Qué hice?”, dijo Martínez, quien tomó fotos de los documentos que le mostraron los agentes y los mandó a su abogado.

“Mi abogado me regresó luego el mensaje y me dijo que eso no era una orden válida, y que era un truco”, afirmó Martínez.

El hombre aceptó tener un caso pendiente con inmigración, pero no ofreció detalles.

“Si me abogado me dice ya se terminaron tus opciones, yo me entrego, no tengo problema con eso. Yo soy un gallo honesto”, dijo Martínez.

A media milla de distancia y casi a la misma hora, otro residente de Santa Ana nos dijo que fue sorprendido por agentes que él creía también eran de inmigración.

“No quise abrir [la puerta], les dije que no, que estaban buscando a otra persona que no vive ahí, pero realmente nos espantaron muchísimo”, dijo Álvaro García.

ICE no hizo comentarios sobre ninguno de estos dos casos, pero en ambos casos los inmigrantes dijeron que se salvaron al no permitirle el acceso a los agentes.

Sin hablar de estos dos casos específicos, ICE indicó que su agencia se dedica a buscar y detener a fugitivos de inmigración y personas que vuelven a entrar ilegalmente al país.