Asegura que recibió un cobro de más de $800 cuando cambió servicio de cable e internet

Tratando de conseguir un servicio de internet más rápido, nuestro televidente aceptó cambiar de proveedor, pero asegura que nada de lo que le prometieron resultó ser cierto.

Óscar Molina le contó a Telemundo 52 Responde que, ni mejoró la velocidad de su internet, ni el costo fue el que le ofrecieron, y lo peor, le llegaron cobros inesperados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El señor Molina y su esposa estaban cansados de la lentitud de su servicio celular, por eso, cuando un agente de ventas se presentó y les ofreció mejorar su servicio instalándoles satélite, aceptaron.

“Yo pago $40, y dijo que me iba a costar como $49.99, y que solo necesitaba una tarjeta de crédito”, dijo Molina.

Molina asegura que el agente le dijo que la compañía era parte de AT&T, decía Hughes Network Systems, y dije ¿qué es esto?

Estaba confundido.

“Llamé, y me dijeron cosas que el vendedor no me había dicho, uno: que el costo era el doble de $49.99, subía a $89.98”, contó Molina.

Muy molesto, canceló el servicio a las 24 horas de que se lo instalaron, pero para su sorpresa, sí le cobraron los $69.98 de la primera mensualidad.

“Lo que pasó es que la compañía le mintió a la tarjeta de crédito, dijo que yo no había cancelado el servicio, que el servicio estaba vigente. Esto fue el abril, en junio, recibo la única carta que me manda esta compañía”, agregó.

Era un cobro de $893.48, a pesar de haber cancelado y de no haber usado el servicio.

“Se inventaron un nuevo número de cuenta, lo que me dio mucho coraje, y dije, no, esto se está volviendo en una estafa. Aquí tengo que hacer algo, ¿cómo hago, cómo me defiendo?”

Fue entonces cuando Mirand luego llamó a Telemundo 52 Responde, y el equipo envió a Hughes Network toda la documentación respaldando la disputa del señor Molina, y solicitó una revisión de su caso, y rápidamente se comunicaron con él, y por escrito le informaron que no debía nada.

“[Pense] que por lo tanto iban a desestimar el cobro de los $893 que me habían cobrado, y que me iban a devolver los casi $70 que habían cobrado a la tarjeta de crédito. Gracias a Dios y a ustedes [Telemundo 52 Responde], el caso (aparentamente) está resuelto”, dijo Molina.

Afortunadamente el señor Molina fue meticuloso y documentó todas sus conversaciones, con nombre y fecha, lo cual ayudó a que se resolviera rápidamente su caso. Así que, haga como él, y siempre guarde sus recibos y tome notas, ¡por lo que se ofrezca.