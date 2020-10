Asegura que compró una computadora, pero nunca le llegó

Una televidente compró una computadora para la escuela, y se suponía que se la enviarían a domicilio, pero nunca le llegó, y al no poder esclarecer lo que sucedía, se comunicó con Telemundo 52 Responde.

Le aseguraron que no podía llevarse el aparato de la tienda, sino que, por políticas referentes al COVID-19, tenía que ser entrega a domicilio, pero algo salió mal.

Karla Acuña es estudiante, y tener una computadora propia era muy importante para élla, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en que el aprendizaje a distancia ha sido la única opción, así que fue a la tienda Best Buy.

“Dije, ya que me aprobaron el crédito, la voy a comprar, y yo bien emocionada”, dijo Acuña.

A casi seis semanas, Acuña está desilusionada porque eso fue el 25 de agosto, y hasta hoy, no ha recibido su Mac Book Air.

“Nunca me llegó, y yo pagué con una tarjeta de crédito de Best Buy. Me llegó la factura, pero nunca me llegó nada”, dijo Acuña.

Acuña dijo que ha llamado a Best Buy varias veces, pero no ha tenido suerte.

“Siempre que marco a Best Buy, no me dan ni una respuesta, de porque no me le dan me traen de una tienda a otra tienda, me dicen que la tenían pero alguien llego antes que yo y se la vendieron cuando yo ya la había pagado”, señaló Acuña.

Y la opción que asegura le dieron, la dejo más indignada.

“Me dijeron que, si me la quería llevar ese día, la tenía que volver a pagar, ¡Dije, cómo voy a pagar 2 mil dólares por algo que yo ya pagué! ¡Y está mi recibo y todo, y no me la quieren dar, yo ya no sé qué hacer”!, dijo Acuña.

Al llamar a Telemundo 52 Responde, el equipo llamó a las oficinas corporativas de Best Buy, donde aseguraron que aclararían lo sucedido, y resolverían la situación de Karla. Tras analizar los datos, informaron que emitieron un reembolso completo de $1,209.59.