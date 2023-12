Asaltan a familia en su propio hogar en Rancho Cucamonga

Momentos aterradores vivió una familia en Inland Empire el martes por la mañana temprano cuando dos hombres armados los robaron dentro de su casa en Rancho Cucamonga.

Al menos una persona fue agredida durante el allanamiento de morada alrededor de la medianoche, lo que marcó el segundo incidente de este tipo para esta desafortunada familia.

Según un familiar que prefirió permanecer en el anonimato, los invasores accedieron a la casa saltando una valla. Esta es la segunda vez que los detienen a punta de pistola; el primer incidente ocurrió hace años en una residencia diferente.

La policía dijo que los ladrones armados entraron a la fuerza a la casa y empujaron a un hombre al suelo, usando una pistola paralizante para amenazarlo.

Los investigadores se están concentrando en un camino de tierra cerca de la casa atacada. El familiar especuló que los intrusos podrían haber utilizado esta ruta para acercarse a la residencia.

“Esta mañana, a las 5:45, un oficial de policía llamó a la puerta y nos preguntó si habíamos visto algo [y] teníamos algo en nuestras cámaras”, dijo la vecina Kristin Berzins.

A pesar de las cámaras de vigilancia, no se encontraron imágenes que capturaran a los intrusos.

La casa objetivo, cerrada y rodeada por una cerca de concreto en Rolling Pastures Place, pertenece a una pareja de esposos que se mudaron allí hace unos años con sus dos hijas adultas y un hijo adulto.

Berzins compartió un intercambio de mensajes de texto con una de las hijas, quien describió el incidente como aterrador, instó a los vecinos a cerrar sus puertas y reveló que su hermano había sido golpeado en la cabeza.

Los agresores apuntaron a la familia, robaron propiedades y huyeron del área antes de que llegaran los agentes, dejando a los vecinos conmocionados y preocupados por su seguridad.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) informó que se abrió una investigación, pero que no se habían realizado arrestos.

Lucy Pacheco, otra vecina, expresó su sorpresa por la proximidad del incidente y dijo: “Estoy totalmente en shock tan cerca de casa”.

Leonardo Santucci añadió: “Es increíble. Quiero decir, este es un bonito barrio; esta casa para elegir parece extraña”.

“Es triste. Es una época de vacaciones, se supone que la gente está disfrutando del tiempo festivo y ahora estamos todos muy preocupados”, dijo Pacheco.

Mientras los detectives trabajan para identificar a los intrusos armados, los residentes del vecindario están tomando medidas de seguridad adicionales.

Isaías Pacheco mencionó haber aconsejado a su familia mantenerse alerta, mientras que Lucy Pacheco enfatizó la importancia de poner alarmas y estar atentos a su entorno.

A pesar de la incertidumbre que rodea el motivo del ataque a esta familia en particular, las autoridades confirman que, afortunadamente, nadie resultó gravemente herido.

