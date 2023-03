¿Puede el arzobispo de Los Ángeles perdonar al asesino del obispo O’Connell? Esto es lo que dijo

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, compartió con franqueza su pena y dolor en una entrevista exclusiva con NBCLA después de que el obispo auxiliar David O'Connell fuera asesinado a tiros el mes pasado.

El líder de la comunidad católica más grande del país dijo que trata de llevar el duelo por su amigo “muy cercano” recordando el legado de O’Connell.

“Creo que la tristeza es algo normal, algo lógico”, explicó Gómez. “Pero es importante ver que su vida fue una bendición extraordinaria para todos nosotros, para mí personalmente y para todos en Los Ángeles”.

Desde que O'Connell fue encontrado baleado el 18 de febrero en su casa en Hacienda Heights, los miembros de su parroquia natal, la Iglesia Católica St. John Vianney, recordaron al clérigo de 69 años como un hombre dedicado, amable y con sentido del humor.

Gómez dijo que trató de recordar los buenos momentos con el hombre, conocido simplemente como “Obispo Dave” para la gente de la arquidiócesis de Los Ángeles.

“Lo vi hace unas semanas rezando el rosario en la plaza de la catedral. Eso fue hermoso”, recordó Gómez. “Esa combinación de dedicarse a Dios y a las personas que lo rodean me impresionó más. Eso es lo que estoy tratando de ayudar a la gente a entender esto”.

La muerte del obispo David O’Connell ha dejado un gran vacío en la Arquidiócesis de Los Ángeles y en una comunidad que ahora busca resignación y fortaleza.

Carlos Medina, de 61 años, ha sido acusado de asesinar a O'Connell. Fue arrestado el 20 de febrero luego de un enfrentamiento de una hora en su casa en la cuadra 2400 de Kenwood Avenue en Torrance.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que se recuperaron dos armas de fuego en la casa de Medina. El acusado es el esposo del ama de llaves de O'Connell y también realizó trabajos de mantenimiento en la casa del obispo, dijeron las autoridades.

El arzobispo dijo que si bien estaba contento de que el sospechoso estuviera bajo custodia, enfatiza que el perdón es parte de la fe católica.

“Es el proceso que obviamente es una reacción de ira, no poder perdonar es eso”, explicó Gómez, “pero tenemos que profundizar en eso y entender que el perdón es parte del plan de Dios para la humanidad”.

Si bien imitar la vida y las enseñanzas de Jesús puede ser un esfuerzo virtuoso, ¿ha perdonado el propio arzobispo al presunto asesino que acabó con la vida de su “gran amigo”?

“Eso es lo que tengo que hacer, estoy tratando de hacer y lo haré”.

