Arrojan a cachorro en un bolso desde un vehículo en movimiento durante una persecución

Un cachorro arrojado desde un vehículo en movimiento durante una caótica persecución de dos horas que involucró a dos vehículos que abarcó varias comunidades de Los Ángeles se está recuperando al cuidado de LA Animal Services.

La persecución de un sospechoso de intento de asesinato y robo de auto de 27 años comenzó el viernes, alrededor del mediodía, cerca de las calles 101 y San Pedro, en el área del sur de Los Ángeles.

La policía persiguió la camioneta con una suspensión delantera muy dañada hacia el área de LAX, donde el conductor embistió a los autos en un semáforo antes de detenerse y subirse a un SUV de escape detenido en la calle.

En algún momento, el cachorro fue colocado en una bolsa de diseñador y tirado del vehículo en movimiento. Los oficiales de LAPD rescataron al perro, que fue entregado a South LA Animal Services.

El perro parecía estar ileso, dijo la policía.

El cachorro permanecerá bajo el cuidado de Servicios para Animales, en espera de una investigación, dijo la policía.

La persecución continuó a través de varias comunidades del sur de Los Ángeles con una línea de patrullas SUV detrás. En algún momento, una llanta trasera del SUV resultó dañada.

Terminó en un vecindario de West Carson con tres personas bajo custodia, incluido el sospechoso de intento de asesinato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.