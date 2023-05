Arrestan a tres hombres por el asesinato de tres mujeres en Beverly Crest

Tres sospechosos fueron arrestados por la emboscada que mató a tiros a tres mujeres en enero frente a una casa de alquiler en el vecindario Beverly Crest de Los Ángeles.

Daries Stanford, de 28 años, Dontae Williams, de 22, y DeJean Thompkins, de 28, fueron arrestados en las últimas semanas, dijo la policía. Thompkins y Williams están bajo custodia en Chicago. Stanford está bajo custodia en Nueva York.

Thompkins y Williams esperan la extradición a Los Ángeles. Todos los sospechosos tienen vínculos con pandillas, según la policía. La policía dijo que Thompkins también está relacionado con el asesinato de diciembre en North Hollywood. Esa víctima también era de Chicago.

Un tiroteo en Beverly Crest deja a tres personas muertas y otras cuatro heridas.

El capitán de LAPD, Jonathan Tippet, dijo que no se creía que las tres mujeres asesinadas en el área de Beverly Crest fueran los objetivos previstos de los hombres armados. Iyana Hutton, 33, de Chicago; Nenah Davis, 29, de Bolingbrook, Illinois; y Destiny Sims, de 26 años, de Buckeye, Arizona, fueron encontrados muertas en un automóvil estacionado en la cuadra 2700 de North Ellison Drive a principios del 28 de enero.

Otras personas en la reunión recibieron disparos, pero sobrevivieron.

“Un grupo de adultos jóvenes que se conocían de niños vinieron a Los Ángeles en apoyo de un rapero de Chicago”, dijo Tippet.

“Alquilaron un alquiler de vacaciones, y la noche del incidente, mientras regresaban a casa de una noche de boliche, se produjo un ataque tipo emboscada que dejó tres muertos y cuatro baleados. Dos de ellos estaban en estado crítico pero afortunadamente sobrevivieron”.

El automóvil estaba estacionado afuera de una casa que se alquilaba para una reunión. Se realizaron al menos 30 disparos y se vieron varios autos saliendo del lugar cerca de Coldwater Canyon Drive.

Un vecino dijo que los disparos dejaron agujeros de bala en el costado de su casa. Una bala destrozó su ventana delantera, entró en su sala familiar y golpeó una pared dentro de su casa. Otra bala golpeó el frente de su casa y se encontraron dos balas más en su patio trasero y en el patio lateral.

Uno de los autos que se vio salir del área era un Tesla azul de cuatro puertas con daños en el guardabarros del lado del pasajero y sin placas. Las pistas de los testigos que vieron un vehículo que coincidía con esa descripción en las áreas del oeste de Los Ángeles y Beverly Hills llevaron a los investigadores a un apartamento en la cuadra 8600 de Wilshire Boulevard en Beverly Hills.

El apartamento estaba vacío, pero los detectives procesaron la residencia en busca de pruebas dejadas. No quedó claro de inmediato si los artículos encontrados en el apartamento llevaron a los tres arrestos.

Los tres sospechosos fueron acusados de múltiples cargos de asesinato. En un movimiento inusual, la oficina también ha presentado alegaciones de circunstancias especiales en el caso, lo que podría conducir a sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.

Stanford y Williams fueron acusados de tres cargos de asesinato, seis cargos de intento de asesinato y seis cargos de asalto con un arma de fuego semiautomática. Thompkins fue acusado de cuatro cargos de asesinato, seis cargos de intento de asesinato y seis cargos de asalto con un arma de fuego semiautomática.

“Este fue un acto descuidado y sin sentido que ha dejado atónitas y devastadas a las familias de las víctimas”, dijo el fiscal de distrito George Gascón.

“Este es otro ejemplo del daño generalizado que puede causar la violencia armada. Debemos hacer más, ya sea a través de la legislación o la educación, para detener los tiroteos masivos a fin de que todas las comunidades del condado de Los Ángeles sean más seguras”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.