Arrestan a sospechoso de apuñalar mortalmente a un hombre de 27 años en Santa Mónica

Una persona fue detenida por la muerte a puñaladas de un hombre de 27 años el lunes por la tarde en la playa de Santa Mónica.

La policía respondió a una llamada de agresión con arma blanca a las 2:00 p.m. aproximadamente. Los agentes encontraron a la víctima en el lado este de la playa, cerca de los baños públicos.

El hombre tenía al menos una puñalada en el pecho. Los paramédicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar hasta que fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Las autoridades no han revelado detalles sobre su identidad.

Testigos dijeron a la policía que habían oído una discusión entre la víctima y el agresor cerca de los baños antes del apuñalamiento. El agresor permaneció en la zona y fue señalado a la policía por los testigos. La policía detuvo al hombre y encontró el arma en su mochila, según un comunicado del departamento.

Juan Evarastico Bahena, identificado por la policía como un hombre de 48 años sin hogar, fue detenido como sospechoso de asesinato.

