Arrestan a madre tras muerte de hija de un año por fentanilo en Norco

Una madre de Norco ha sido arrestada por homicidio en relación con la muerte de su hija de 17 meses relacionada con el fentanilo.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 3:30 p.m. Los agentes de la estación de Norco respondieron a las llamadas sobre un niño que requería ayuda médica en la cuadra 100 de la calle 8.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Cuando llegaron encontraron a una niña que no respiraba. Los primeros en responder tomaron medidas para salvar vidas, pero la menor permaneció inconsciente y fue declarada muerta en la escena.

Los investigadores de la Estación del Valle de Jurupa y la unidad central de homicidios respondieron luego de creer que la muerte era sospechosa.

La madre, Jennifer Johanna Allen, de 32 años, de Norco, fue arrestada más tarde y enfrenta cargos por homicidio.

Durante la investigación, las autoridades determinaron que el fentanilo fue un factor en la muerte de la niña.

Este incidente sigue siendo una investigación activa y cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con el Investigador Adams de la Unidad Central de Homicidios al (951) 955–2777.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.