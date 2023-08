Arrestan en Los Ángeles a estafador condenado en Nueva York por presunta estafa similar

Un estafador que fue condenado dos veces en Nueva York por estafar a sus víctimas millones de dólares mediante esquemas de fraude financiero ha sido acusado de 18 cargos de delitos graves por presuntamente realizar una estafa similar a nivel local.

David Bloom, de 59 años, está acusado de cometer delitos en el condado de Los Ángeles que le reportaron casi $250,000 a nueve presuntas víctimas, según el fiscal de distrito, George Gascón.

“Éste es un individuo que es un depredador”, dijo Gascón a los periodistas. “Ha estado aprovechándose de las víctimas y de las personas vulnerables toda su vida, y vino a Los Ángeles para hacer lo mismo aquí”.

El fiscal de distrito dijo que el acusado se acerca a la gente de una manera “muy entrañable” y que “no intenta inmediatamente quitarle el dinero”.

“Primero viene a ti para hacerse amigo. Intenta llegar a ser casi parte de tu familia”, dijo Gascón.

Una de las presuntas víctimas, que dijo que tenía el corazón puesto en convertirse en empresaria en la industria alimentaria, dijo a los periodistas que Bloom vivía en su edificio, “fingía ser un mentor empresarial” que quería ayudarla y “se convirtió en una familia para mí”.

“...Este hombre no tiene límites que no cruzará para estafarte”, dijo. “Literalmente, irá al cumpleaños de tu hijo, al funeral de tu hermano, cargará a tu bebé y te dirá que todo va a estar bien y ‘estoy haciendo esto por ti’”. Le tomó meses lograr la estafa conmigo. Creo que trabajó conmigo durante unos seis meses, así que no es algo que suceda de la noche a la mañana”.

Dijo que era “muy perturbador” conocer su pasado.

Bloom fue arrestado el lunes, alrededor de las 4 a.m., por el Departamento de Policía de Los Ángeles, e inicialmente se le impuso una fianza de $505,000, pero el martes un juez redujo esa cantidad a $100,000.

Está acusado de nueve cargos cada uno de fraude de valores y hurto mayor con acusaciones de dos o más condenas por delitos graves anteriores, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

Bloom se declaró no culpable de los cargos en su lectura de cargos el martes y tenía previsto regresar al tribunal el 11 de septiembre para una audiencia para determinar si hay pruebas suficientes para que sea juzgado.

Los fiscales alegan que Bloom convenció a las presuntas víctimas para que le dieran dinero a cambio de inversiones y otras oportunidades financieras y que nunca cumplió con las inversiones y no devolvió la mayor parte del dinero.

Según el fiscal del distrito, se han devuelto unos $60,000.

“Creo absolutamente que puede haber más víctimas”, dijo Gascón, señalando que el caso sigue bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los Angeles Times, que dio la noticia de su arresto, informó que Bloom supuestamente apuntó a posibles víctimas en un complejo de apartamentos de lujo y en bares, incluido el Frolic Room en el Bulevar Hollywood.

El estafador le decía a la gente que tenía información privilegiada sobre algo que aún no había sucedido, como acciones públicas, y les ofrecía la oportunidad de participar en oportunidades de inversión lucrativas.

Pero las víctimas dijeron que nunca obtuvieron ganancias, a pesar de haberle dado a Bloom miles de dólares, informó el periódico.

Bloom, alguna vez apodado el niño genio de Wall Street, se declaró culpable de fraude postal y de valores en Nueva York en 1988 y fue sentenciado a ocho años de prisión federal por convencer a la gente de que le hicieran inversiones financieras por un total de más de $15 millones, pero en lugar de eso gastó el dinero en sí mismo, informó The Times.

Se declaró culpable nuevamente a fines de la década de 1990 por estafar a 10 personas por al menos $50,000 en un plan similar que tenía como objetivo a varios empleados de restaurantes.

El Times informó el año pasado que Bloom había estado apuntando a víctimas a nivel local, incluidas varias en el Frolic Room cerca del Bulevar Hollywood y la Calle Vine.

Según el periódico, Bloom convenció a varios clientes de que podía conseguirles entradas para el Super Bowl en el estadio SoFi, pero nunca lo consiguió. Convenció a otro de que conocía al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y que podía transmitirle un guión que el cliente del bar estaba escribiendo, informó The Times.

Otra mujer dijo al periódico que Bloom se dirigiría a personas en un apartamento de lujo en el área de Franklin Village, ofreciéndoles oportunidades de comprar acciones que aún no estaban disponibles para el público. Pero después de cobrar su dinero, desapareció.

La policía le dijo al Times que algunas víctimas finalmente obtuvieron reembolsos parciales, pero los investigadores sospechan que simplemente les devolvió con dinero estafado a otras víctimas. Bloom fue arrestado inicialmente en agosto pasado, pero no fue acusado de inmediato, por lo que fue puesto en libertad.