Arrestan a la asambleísta estatal Wendy Carrillo bajo sospecha de conducir ebria

La asambleísta estatal Wendy Carrillo fue arrestada en Los Ángeles en la madrugada del viernes bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, dijeron las autoridades.

Carrillo, candidata a un escaño en el Concejo Municipal de Los Ángeles, fue arrestada alrededor de la 1:30 a.m. del viernes en la cuadra 6200 de Monterey Road. La mujer fue detenida después de que los oficiales respondieron a un accidente en el área del noreste de Los Ángeles, según LAPD.

Los detalles sobre el accidente no estuvieron disponibles de inmediato.

Carrillo emitió un comunicado el viernes por la mañana.

“Esta mañana temprano estuve involucrada en un incidente de tránsito con varios vehículos estacionados”, dijo. “Afortunadamente, nadie resultó herido y he estado cooperando con las autoridades. Como servidora pública, soy consciente de que debo adherirme a un estándar más alto que exige responsabilidad personal por mi conducta y acepto la responsabilidad por mis acciones. Pido disculpas sinceras a mi familia, electores, colegas y personal por cualquier acción mía que no haya cumplido con esas expectativas. Tengo la intención de buscar la ayuda y el apoyo necesarios. Al hacerlo, sigo dedicada a mi familia, mis electores y la comunidad en la que crecí y estoy orgullosa de representarla".

Carrillo, de 43 años, fue elegida para el distrito de la Asamblea Eastside en 2017. Se postuló en las elecciones municipales de marzo para reemplazar al concejal Kevin de León.

