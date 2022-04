Arrestan a un actor de “Thor” por supuesta comunicación sexual en línea con un menor

La policía de Los Ángeles pidió a la ciudadanía buscar a las personas que pudieron haber sido victimizadas por un actor arrestado bajo sospecha de participar en "comunicación sexualmente explícita en línea con un menor".

Joseph Gatt, de 50 años, de Los Ángeles, fue arrestado en su casa el 6 de abril por detectives de la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños en Internet, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los créditos actorales de Gatt incluyen “NCIS: New Orleans'', “Game of Thrones", “Thor" y “Star Trek Into Darkness", según IMDb, que indicaba que tenía 47 años.

Los detectives emitieron una orden de allanamiento en la casa de Gatt “después de que recibió información de que Gatt había estado involucrado en una comunicación sexualmente explícita en línea con un menor a través de las fronteras estatales”, según un comunicado de LAPD.

Gatt fue arrestado con una orden de arresto por "contacto con un menor por delito sexual'', dijo la policía. Los detalles de su presunto crimen no fueron revelados.

El Grupo de Trabajo Regional de Los Ángeles sobre Delitos contra Niños en Internet incluye más de 100 agencias afiliadas federales y locales, que detectan e investigan a los depredadores de niños que utilizan Internet como un medio para contactarlos o vender material de abuso sexual infantil.

Se instó a cualquier persona que haya sido víctima de Gatt a llamar al detective Denos Amarantos al 562-624-4027. Fuera del horario comercial o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 877-LAPD-247.

Cualquier persona que desee permanecer en el anonimato debe llamar a Crime Stoppers al 800-222-TIPS o utilizar el sitio web www.lacrimestoppers.org.