Arrestan a varios manifestantes en San Clemente

Manifestantes inconformes con las regulaciones de permanecer en casa realizaron una protesta, y algunos desafiaron a las autoridades.

Por lo menos ocho manifestantes fueron arrestados cuando algunos comenzaron a realizar actos de desobediencia civil.

La protesta fue ruidosa, y a pesar de que las autoridades describieron que la mayoría de manifestantes actuaron de manera pacífica en San Clemente, ocho individuos fueron arrestados, bajo diversos cargos.

“Lo que están haciendo es anticonstitucional e ilegal, incluyendo este cerco”, dijo Alan Hostetter, organizador de la protesta y uno de los detenidos.

“Si me quieren arrestar, no dejaré el cerco, queremos derribar este cerco y después con gusto me iré con ustedes”, dijo el manifestante a los agentes.

Los manifestantes protestaron las órdenes estatales de permanecer en casa y en contra del cerco que se levantó en uno de los estacionamientos cerca al muelle de San Clemente para prevenir el acceso de vehículos.

Tras emitir órdenes para que se dispersaran, agentes con equipo anti-motines avanzaron para desplazar a los manifestantes, que según cálculos de las autoridades, fueron cerca de 200 personas.

“Algunos de los residentes que llegaron hoy decidieron cometer actos de violencia, como vandalismo y traspaso de la propiedad, por eso fueron arrestados”, dijo el Jeff Puckett, Capitán del Departamento del Sheriff.

Según el Departamento del Sheriff, los detenidos serán dados a conocer una vez que sean fichados.