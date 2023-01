Las autoridades arrestaron a un conductor sospechoso causar un accidente en el sur de Los Ángeles que dejó dos hermanos pequeños muertos, y su madre y hermana heridas, dijo la policía el jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 a.m. el 9 de enero en Main Street y 111th Place, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Más detalles sobre el arresto se darán a conocer el jueves a las 11 a.m. durante una conferencia de prensa en la oficina de la División de Tráfico Sur de LAPD.

“La investigación reveló que un sedán plateado de cuatro puertas que viajaba hacia el sur por Main Street a gran velocidad cuando chocó contra el vehículo de la víctima'', según un comunicado de LAPD.

“El impacto hizo que el vehículo de la víctima se saliera de la acera y chocara con un vehículo estacionado'', dijo la policía.

El vehículo de la víctima estaba ocupado por una madre de 35 años con sus tres hijos: un niño de 18 meses, un niño de 13 años, y una adolescente 16 años.

Christopher Amaya-Pineda, de 13 años, y Damián Amaya-Pineda, de 18 meses, fueron heridos de muerte, dijo la policía. Su madre, Debbie Amaya, quien conducía, y la adolescente de 16 años fueron hospitalizadas.

“Me quitaron como la mitad de mi vida, hombre", dijo Debbie Amaya, madre de las víctimas. "Una madre nunca debe enterrar a sus hijos'', dijo Amaya.

''Una madre no debería de enterrar a sus hijos. Me duele tanto que no solo perdí uno, pero perdí a dos de mis hijos", dijo.

Según la policía, Amaya conducía a sus dos hijos y a su hija a la casa de su abuela cuando fue atropellada por un Mercedes-Benz que iba a toda velocidad, y se pasó un semáforo en rojo.

Tras el choque, el automovilista, que se dio a la fuga, salió del vehículo y salió corriendo, según la policía.

Se cree que el sospechoso sufrió lesiones graves y pudo haber buscado ayuda médica en un centro médico local después del accidente.

Se instó a cualquier persona con información llamar a la División Sur de Tránsito al 323-421-2500. Los informantes también pueden llamar al 877-LAPD-247 o CrimeStoppers al 800-222-TIPS o usar el sitio de internet www.lacrimestoppers.org.