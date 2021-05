Arrestan a sospechoso de ataque a hombres judíos afuera de restaurante de Beverly Grove

La policía dijo el sábado que un hombre fue detenido, con la ayuda del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, como uno de los principales sospechosos que presuntamente agredió a varios hombres judíos el martes afuera de un restaurante en el área de Beverly Grove en Los Ángeles.

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido alrededor de las 10:15 p.m. del viernes en una casa en las afueras de Los Ángeles y fue arrestado bajo sospecha de agresión con un arma mortal, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El departamento solicitó que se aumente su fianza debido a que el crimen fue motivado por el odio.

Se cree que el hombre es uno de los principales sospechosos del asalto y golpiza a varios comensales judíos presuntamente atacados por un grupo pro palestino el martes por la noche, horas después de una gran protesta en apoyo de los derechos de los palestinos en medio de la violencia entre Israel y Hamas en Gaza.

Al menos 44 personas han muerto en una estampida humana en el norte de Israel, cuando decenas de miles de judíos celebraban anoche la tradicional festividad de Lag Baomer, en un evento que fue el más concurrido en el país desde el inicio del COVID-19.

Las víctimas fueron confrontadas poco antes de las 10 p.m. afuera de Sushi Fumi en la cuadra 300 de North La Cienega Boulevard. La policía dijo que se informó de una lesión menor.

El alcalde Eric Garcetti caracterizó el crimen como un "ataque antisemita organizado".

“Los angelinos judíos, como todos los residentes, siempre deben sentirse seguros en nuestra ciudad...Los Ángeles es una ciudad de pertenencia, no de odio. Simplemente no hay lugar para el antisemitismo, la discriminación o el prejuicio de ningún tipo en Los Ángeles. Y nunca toleraremos el fanatismo y la violencia en nuestras comunidades”, dijo en una publicación de Twitter.

El concejal Paul Koretz dijo que el incidente del restaurante fue uno de los dos ataques dirigidos a víctimas judías en el transcurso de 24 horas.

Decenas de residentes de Huntington Beach protestaron los ataques de odios en contra las comunidades asiáticas.

“Anoche, miembros de una caravana de manifestantes pro-palestinos atacaron a comensales judíos inocentes en un feroz ataque mientras estaban sentados afuera de un restaurante de sushi, y dos conductores hicieron un intento por separado de atropellar a un judío que tenía que huir por su vida. Ambos incidentes fueron capturados en video.

"Estos fueron crímenes de odio antisemitas que son inconcebibles", dijo Koretz en un comunicado emitido el miércoles por la mañana. “Estos actos violentos no quedarán sin control. Haremos todo lo necesario para llevar a estos criminales ante la justicia y restaurar el orden en las calles de nuestra ciudad. Anoche, después de que LAPD me informara en la División de Wilshire, visité el restaurante donde tuvo lugar el ataque y me reuní con un joven que presenció el desarrollo de toda la tragedia”, dijo.

“Me comprometí con él a trabajar diligentemente para desplegar más recursos en la región y hacer justicia para las víctimas que fueron brutalmente golpeadas. Tengo la intención de cumplir mi promesa con ese joven y con toda nuestra comunidad”.

La joven voluntaria se llama Luna y solo tiene 20 años.

El video del teléfono celular mostró a un grupo de hombres salir de un automóvil y comenzar a atacar a los comensales mientras gritaban insultos raciales.

Los atacantes fueron descritos solo como hombres vestidos completamente de negro. El restaurante aparentemente no sufrió daños, dijo la policía.

La oficina local del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses emitió la siguiente declaración el miércoles: "Como organización de defensa y derechos civiles, apoyamos el derecho de todos a la libertad de expresión, el derecho a reunirse y manifestarse en apoyo de sus respectivas opiniones políticas".

“Sin embargo, a pesar de las intensas tensiones en Palestina e Israel, nunca es aceptable que ese conflicto se extienda a nuestras calles y ciudades. La violencia y la intimidación deben condenarse, investigarse y, si se justifica, enjuiciarse ”.

La Liga Anti-Difamación anunció una recompensa de $5,000 por información que conduzca al arresto y condena de la persona o personas responsables del asalto a los comensales.

La policía estaba revisando un video de seguridad grabado el lunes por la noche que parece mostrar a un judío ortodoxo perseguido por una caravana de personas que ondeaban banderas palestinas cerca de las avenidas Rosewood y La Brea.

El hombre escapó y no resultó herido.

La estación de Wilshire del LAPD instó a cualquier persona con información sobre el asalto al restaurante a llamarlos al 213-922-8230 o Crime Stoppers al 800-222-8477.